Stoiximan Super League: Ώρα και κανάλι για το Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός

Μεσοβδόμαδη αγωνιστική δράση στη Stoiximan Super League, με ένα από τα τρία παιχνίδια που είχαν αναβληθεί μέσα στη σεζόν να διεξάγεται στην Αρκαδία.



Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αφήνει για λίγο το «Γ. Καραϊσκάκης» και ταξιδεύει στην Τρίπολη για μια απαιτητική δοκιμασία απέναντι στον μαχητικό Αστέρα AKTOR, που «καίγεται» για βαθμούς στη μάχη των στόχων του.



Η σέντρα της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 18:30, με τηλεοπτική μετάδοση αποκλειστικά από το Novasports Prime.