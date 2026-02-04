Stoiximan Super League: Ώρα και κανάλι για το Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός
Πού θα δείτε την εξ αναβολής αναμέτρηση του Αστέρα ΑΚΤΟR με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan Super League.
Μεσοβδόμαδη αγωνιστική δράση στη Stoiximan Super League, με ένα από τα τρία παιχνίδια που είχαν αναβληθεί μέσα στη σεζόν να διεξάγεται στην Αρκαδία.
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αφήνει για λίγο το «Γ. Καραϊσκάκης» και ταξιδεύει στην Τρίπολη για μια απαιτητική δοκιμασία απέναντι στον μαχητικό Αστέρα AKTOR, που «καίγεται» για βαθμούς στη μάχη των στόχων του.
Η σέντρα της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 18:30, με τηλεοπτική μετάδοση αποκλειστικά από το Novasports Prime.