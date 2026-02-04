Το συγκινητικό βίντεο του Ολυμπιακού και του Αστέρα AKTOR για την παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου

Ο Ολυμπιακός και ο Αστέρας AKTOR αγωνίζονται σε λίγη ώρα (4/2 18:30) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Όμως οι δυο ομάδες μπορεί να ανταγωνίζονται για τους τρείς βαθμούς στο πρωτάθλημα, όμως σε μια άλλη μάχη συναγωνίζονται απέναντι σε έναν κοινό αντίπαλο. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, ο Αστέρας AKTOR και ο Ολυμπιακός δημιούργησαν ένα κοινό βίντεο με σλόγκαν «Σε αυτή την μάχη είμαστε όλοι μαζί!». Στο βίντεο παρουσιάζονται ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων οι οποίοι στέλνουν το δικό τους μήνυμα και στέκονται δίπλα στους ανθρώπους που πάσχουν από την συγκεκριμένη ασθένεια.

Δείτε το βίντεο