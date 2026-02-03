Ολυμπιακός: Φουλάρει για άνοδο η ομάδα γυναικών με 91 γκολ σε 9 ματς στην Γ´ Εθνική

«Από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, ο Θρύλος θα έχει τη δική του ομάδα στο ποδόσφαιρο Γυναικών! Ο Ολυμπιακός, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της χώρας και της Ευρώπης, από την αγωνιστική περίοδο 2025 - 2026, με την ολοκλήρωση 100 χρόνων Ιστορίας, θα έχει τη δική του ομάδα στο ποδόσφαιρο Γυναικών», αυτή ήταν η σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού τον Ιανουάριο του 2025, τονίζοντας την ίδρυση του τμήματος γυναικών στο ποδόσφαιρο.

Οι «ερυθρόλευκοι», αντιλαμβανόμενοι τη ραγδαία άνοδο του ποδοσφαίρου γυναικών παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, προχώρησαν σε αυτή την απόφαση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο και τον πήχη και τη δημοφιλία του αθλήματος στη χώρα μας. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Γ' Εθνική γυναικών, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία, καθώς στις 12 Οκτωβρίου οι «ερυθρόλευκες» έδωσαν το πρώτο επίσημο ματς της ιστορίας τους και νίκησαν 10-0 τον Εθνικό Καλαμάτας εκτός έδρας, με κορυφαίες τις Βενιαμίν (τέσσερα γκολ) και Λόγου (τέσσερις ασίστ, ένα γκολ).

Σε 9 ματς έχει σκοράρει 91 γκολ!

Ενα χρόνο μετά, το τμήμα γυναικών του Ολυμπιακού, απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή της βαθμολογίας. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ομάδα συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο πρωτάθλημα, με το απόλυτο των εννιά νικών και 27 βαθμών! Με κυριαρχικό ποδόσφαιρο, οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα νίκησαν με 0-10 την Διεθνή Ακαδημία 3Β ΑΣ στο Δημοτικό στάδιο Βάρης, για το ματς της 9ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με πρώτη σκόρερ την Βενιαμίν, με τέσσερα γκολ (δύο η Μυλωνά, δύο η Ξυλούρη).

«Ηταν ένα ιστορικό παιχνίδι. Είναι χαρά μας που ήμασταν μέλος σε αυτό το πρώτο ιστορικό παιχνίδι, το πρώτο επίσημο του τμήματος. Σίγουρα, είμαστε χαρούμενοι για τους τρεις βαθμούς, στόχος μας είναι να παίζουμε πειστικό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό και επιθετικό. Νομίζω, σήμερα, τα είχαμε σε αρκετά καλό βαθμό. Σίγουρα, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες μου τις παίκτριες και γενικά, να δώσω συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Η στήριξη είναι τεράστια και μπορώ κάνω πράξη το έργο μου πολύ πιο εύκολα», ανέφερε μετά το τέλος του ματς, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Τάσος Φλέγγας.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο βρίσκεται στην παραγωγικότητα της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός, μετά από εννέα αγωνιστικές, έχει πετύχει συνολικά 91 γκολ, ενώ δεν έχει δεχθεί ούτε ένα, διαθέτοντας την κορυφαία επίθεση και την απόλυτη άμυνα του πρωταθλήματος. Ένα στατιστικό που αποτυπώνει με ακρίβεια την αγωνιστική υπεροχή και την εξαιρετική δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα στις τάξεις των Πειραιωτών.

Με τέτοιες εμφανίσεις και αριθμούς, οι «ερυθρόλευκες» δείχνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους και να πάρουν την άνοδο.

Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού:

Εθνικός Καλαμάτας - Ολυμπιακός 0-10

Ολυμπιακός - Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ 10-0

Βαλμπουενά Α.Α.Π. - Ολυμπιακός 0-10

Εθνικός ΟΦΠ - Ολυμπιακός 0-7

Ολυμπιακός - Αγ. Θωμάς 11-0

Ελπίδα Τρίπολης - Ολυμπιακός 0-12

Ολυμπιακός - Πυθαγόρας Περάματος ΑΠΟ 10-0

Ολυμπιακός - Εθνικός Καλαμάτας 11-0

Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ - Ολυμπιακός 0-10

Η βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός – 27 βαθμοί (9 αγώνες, 9-0-0, γκολ 91-0)

– 27 βαθμοί (9 αγώνες, 9-0-0, γκολ 91-0) 2. Εθνικός ΟΦΠΦ – 21 βαθμοί (9 αγώνες, 7-0-2, γκολ 20-12)

– 21 βαθμοί (9 αγώνες, 7-0-2, γκολ 20-12) 3. Διεθνής Ακαδημία 3Β – 18 βαθμοί (9 αγώνες, 6-0-3, γκολ 27-26)

– 18 βαθμοί (9 αγώνες, 6-0-3, γκολ 27-26) 4. Πυθαγόρας Περάματος – 12 βαθμοί (9 αγώνες, 4-0-5, γκολ 16-18)

– 12 βαθμοί (9 αγώνες, 4-0-5, γκολ 16-18) 5. ΠΟ Άγιος Θωμάς Γουδί – 10 βαθμοί (9 αγώνες, 3-1-5, γκολ 8-24)

– 10 βαθμοί (9 αγώνες, 3-1-5, γκολ 8-24) 6. Βαλμπουενά Ακαδημία – 10 βαθμοί (9 αγώνες, 3-1-5, γκολ 12-25)

– 10 βαθμοί (9 αγώνες, 3-1-5, γκολ 12-25) 7. Ελπίδα Τρίπολης – 6 βαθμοί (9 αγώνες, 2-0-7, γκολ 8-30)

– 6 βαθμοί (9 αγώνες, 2-0-7, γκολ 8-30) 8. Εθνικός Καλαμάτας – 3 βαθμοί (9 αγώνες, 1-0-8, γκολ 5-52)

Η επόμενη αγωνιστική:

4ος όμιλος (10η)

ΠΟ Άγιος Θωμάς Γουδί – Πυθαγόρας Περάματος

Εθνικός Καλαμάτας – Διεθνής Ακαδημία 3Β

Εθνικός ΟΦΠΦ – Ελπίδα Τρίπολης

Ολυμπιακός ΣΦΠ – Βαλμπουενά Ακαδημία

Το «ερυθρόλευκο» ρόστερ:

Τερματοφύλακες:

Μαρισόφη Μούγιου

Δροσούλα Σιβούδη

Ελπίδα Μαντζακοπούλου

Αμυντικοί:

Κωνσταντίνα Μυλωνά

Ξανθή Μισιρλή

Χριστίνα Βαλκάνη

Σοφία Πελεκούδα

Μαρία Ματζάνα

Κωνσταντίνα Ξυλούρη

Μέσοι/Μεσοεπιθετικοί:

Φαίδρα Λόγου

Μαρία Ιωαννίδη

Κατερίνα Τζάνη

Μαρία Δημητρίου

Αθηνά-Παρασκευή Φεγγούλη

Βασιλική Τρυγούτη

Επιθετικοί:

Κωνσταντίνα Γιάννου

Ευτυχία Σιαπλαούρα

Νάγια Βενιαμίν

Το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού: