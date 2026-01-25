Σαρρή on fire στην Αγγλία: Σκόραρε δύο τέρματα και έφτασε τα 11 γκολ στη σεζόν με τη Μπέρμιγχαμ

Η Βεατρίκη Σαρρή διανύει μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας της και το αποδεικνύει εβδομάδα με την εβδομάδα στα αγγλικά γήπεδα. Η 28χρονη διεθνής μεσοεπιθετική πέτυχε δύο ακόμη γκολ απέναντι στην Πόρτσμουθ, υπογράφοντας μία καθοριστική εμφάνιση και ανεβάζοντας τον προσωπικό της λογαριασμό στα 11 τέρματα για τη φετινή σεζόν.



Η Χανιώτισσα άσος είναι σε σταθερά ανοδική τροχιά, σκοράροντας για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι, δείχνει πως έχει βρει ρυθμό, αυτοπεποίθηση και απόλυτη προσαρμογή στον τρόπο παιχνιδιού της Μπέρμιγχαμ.



Η Μπέρμιγχαμ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 2η θέση της Super League 2, μόλις δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Τσάρλτον, γεγονός που διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες για την κορυφή. Σε μια σεζόν με υψηλές απαιτήσεις, η Ελληνίδα διεθνής εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά για τις συμπαίκτριές της.





Τα γκολ της Βεατρίκης Σαρρή: