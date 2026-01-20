Η Αλίσα Λέμαν παίζει ποδόσφαιρο μόνο με τα... απαραίτητα και «ρίχνει» το Instagram (pic)

Η Αλίσα Λέμαν θεωρείται μια εκ των κορυφαίων στο ποδόσφαιρο γυναικών, αλλά συχνά πυκνά εντυπωσιάζει με τις αναρτήσεις της και ιδίως με την σέξι εμφάνιση της.

Μια ακόμη από τις «καυτές» στιγμές της, δημοσιοποιήθηκε και προκάλεσε... πανικό στους followers της. Η ίδια πόσταρε ένα καρουζέλ φωτογραφιών και σε κάποιες από αυτές κάνει «γκελάκια» με μια μπάλα ποδοσφαίρου, δίπλα σε πισίνα, φορώντας μόνο το μπικίνι της.

Αυτή βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που... αναστατώνει τον κόσμο των social media με αυτά που φοράει, αφού η ίδια κατά καιρούς έχει ποζάρει topless, με εσώρουχα, αλλά και με σέξι ρούχα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η ίδια εντυπωσιάζει τόσο στον κόσμο του ποδοσφαίρου, όσο και στον... πλανήτη της showbiz, αφού σύμφωνα με πολλούς θεωρείται η πιο «καυτή» αθλήτρια ποδοσφαίρου στον πλανήτη.