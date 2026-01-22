Η εντυπωσιακή Αλίσα Λέμαν επέστρεψε στην Αγγλία - Αυτή είναι η νέα της ομάδα (pic & video)
Η εκθαμβωτική Αλίσα Λέμαν άφησε την Ιταλία και την Κόμο, επέστρεψε στο νησί και ανακοινώθηκε από ομάδα έκπληξη.
Η Αλίσα Λέμαν μαγνητίζει τα βλέμματα, όχι μόνο με το ταλέντο της με την μπάλα, αλλά και με την εκθαμβωτική ομορφιά της. Η Ελβετίδα ποδοσφαιρίστρια μετά το πέρασμά της από την Ιταλία για την Γιουβέντους και την Κόμο, επιστρέφει στην Αγγλία.
Η εντυπωσιακή διεθνής παίκτρια ανακοινώθηκε από την Λέστερ, και θα φοράει τα χρώματα των Αλεπούδων μέχρι το 2028. Η Λέμαν στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Γουέστ Χαμ, Έβερτον και Αστον Βίλα, επομένως έχει γνώση του πρωταθλήματος.
Η Λέμαν στις πρώτες της δηλώσεις τόνισε πως είναι ενθουσιασμένη που επιστρέφει στην Αγγλία για την Λέστερ και ανυπομονεί να ξεκινήσει.