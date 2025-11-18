Ποδόσφαιρο γυναικών: Η εντυπωσιακή Αλίσια Λέμαν έπεσε θύμα διάρρηξης στο Κόμο

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μόνο στην Αγγλία η μάστιγα που χτυπάει σπίτια ποδοσφαιριστών. Η Αλίσια Λέμαν, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του γυναικείου ποδοσφαίρου, που πλέον αγωνίζεται στην Ιταλία και στην Κόμο, έπεσε θύμα διάρρηξης.

👀Alisha #Lehmann derubata a Como, il furto svela il suo problema: "Disturbo ossessivo compulsivo"

https://t.co/0xri55TJSv — Tuttosport (@tuttosport) November 18, 2025

Η διεθνής Ελβετίδα την τελευταία διετία αγωνίζεται στο καμπιονάτο, αρχικά με τη φανέλα της Γιουβέντους και από το περασμένο με αυτήν της Κόμο, παραμένοντας ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media με εκατομμύρια ακολούθους.

Βέβαια το τελευταίο story που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, καθώς έδειχνε το σπίτι της που ήταν άνω-κάτω, μετά από «επίσκεψη» ληστών.

Printscreen

Η Aστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των διαρρηκτών, ενώ η ίδια η Λέμαν σχολίασε με σαρκασμό το χάος που άφησαν πίσω τους οι ληστές, αναφέροντας στην ανάρτησή της: «Την επόμενη φορά που θα ληστέψετε το σπίτι μου, παρακαλώ να το καθαρίσετε». Επίσης, αποκάλυψε και ακόμη ένα στοιχείο που δεν ήξερε πως κόσμος, καθώς ανέφερε στο τέλος του ποσταρίσματος ότι έχει Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (εννοώντας ότι είναι εμμονική με την καθαριότητα και θέλει τα πράγματα της να είναι τακτοποιημένα).

