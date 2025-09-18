Σπορ Ποδόσφαιρο Γυναικών Ιταλία μπικίνι

Αλίσα Λέμαν: Παίζει μπάλα με μπικίνι στην Λίμνη Κόμο και... αναστατώνει

Η Ελβετίδα επιθετικός της Κόμο δείχνει τις ποδοσφαιρικές της ικανότητες δίπλα στη λίμνη, μαγεύοντας τους ακόλουθούς της.

Η Αλίσα Λέμαν, φορώντας μπικίνι, ανέβασε τη θερμοκρασία στα social media παίζοντας ποδόσφαιρο δίπλα στην πισίνα της, στη Λίμνης Κόμο. Η 26χρονη Ελβετίδα, που πήρε πρόσφατα μεταγραφή από την Γιουβέντους στην Κόμο με τριετές συμβόλαιο, συνδύασε χαλάρωση και τεχνική, δείχνοντας ότι η μπάλα είναι πάντα… κομμάτι της καθημερινότητάς της. Μαζί με τη συμπαίκτριά της Ραμόνα Πέτζελμπεργκερ, εντυπωσίασε τους 16,4 εκατομμύρια ακόλουθούς της στο Instagram.

Η Λέμαν, με εμπειρία σε West Ham, Everton και Aston Villa, πλέον ετοιμάζεται να δώσει το μέγιστο στην Κόμο, θέτοντας στόχους επιτυχιών στη Serie A και στο Κύπελλο Γυναικών. Η παρουσία της εκτός γηπέδου, με εντυπωσιακές φωτογραφίες και ποδοσφαιρικές φιγούρες, την καθιστά από τις πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες αθλήτριες στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

