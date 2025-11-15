Άγρια σύρραξη στο ΑΕΚ–Παναθηναϊκός: «Άναψαν» όλα στο φινάλε του ντέρμπι γυναικών (vid)

Σκηνές μεγάλης έντασης σημάδεψαν το ντέρμπι γυναικών ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στους Αγίους Αναργύρους, σε μια αναμέτρηση που είχε από όλα. Σασπένς, νεύρα και στο τέλος μια σημαντική νίκη για τις «κιτρινόμαυρες». Με το σκορ στο 2-1 και το ματς να μπαίνει στο τελευταίο λεπτό, ένα φάουλ στο κέντρο έγινε η αφορμή για γενικευμένη αναστάτωση. Η Χατζηνικολάου και η Σαμπανάζιτς αντάλλαξαν σκληρά λόγια και κινήσεις, με αρκετές παίκτριες να εμπλέκονται στη στιγμή έντασης πριν οι τόνοι πέσουν.





Ο διαιτητής έδειξε κίτρινες κάρτες στις δύο πρωταγωνίστριες και στη Χαμαλίδου, όμως η εικόνα της σύρραξης κυριάρχησε στο φινάλε του αγώνα. Αγωνιστικά, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και, όπως και πέρυσι, κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ανατροπή της έδωσε τρεις πολύτιμους βαθμούς που τη φέρνουν ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ.