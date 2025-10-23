Σάλος στην Ιαπωνία: Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση προπονητή ποδοσφαίρου σε δύο παίκτριες

Ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα ζήτημα που λαμβάνει πλέον διαστάσεις παγκόσμιου φαινομένου.

Η τελευταία υπόθεση που συγκλονίζει την Ιαπωνία αφορά τη γυναικεία ομάδα Diosa Izumo FC, δεύτερης κατηγορίας, στην επαρχία Σιμάν, όπου δύο Βραζιλιάνες παίκτριες, η Λόρα Σπενατσάτο και η Θάις Φερέρ, κατήγγειλαν δημόσια τον Νοέμβριο του 2024 τον προπονητή τους Γιότζι Σακάι για σεξουαλική και λεκτική παρενόχληση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι δύο παίκτριες ισχυρίζονται ότι ο Σακάι και οι βοηθοί του χρησιμοποιούσαν υβριστικές φράσεις στα πορτογαλικά, συχνά με σεξουαλικό περιεχόμενο, όταν έκαναν λάθη στις προπονήσεις. Ο προπονητής αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι φράσεις του ήταν «αργκό» και όχι προσβλητικές.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι δεν υπήρχε μόνιμος διερμηνέας στην ομάδα, παρότι τα συμβόλαια των παικτριών το προέβλεπαν. Ο διερμηνέας παρευρισκόταν μόλις μία φορά την εβδομάδα, γεγονός που δυσχέραινε σοβαρά την επικοινωνία. Οι δύο γυναίκες διαγνώστηκαν με κατάθλιψη τον Ιούλιο του 2024 και αποχώρησαν από την ομάδα τον επόμενο μήνα.

Τον Απρίλιο του 2024, η Ιαπωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (JFA) αποφάσισε να μην επιβάλει πειθαρχικά μέτρα, επικαλούμενη έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, όπως βίντεο ή ηχογραφήσεις.

Αντίθετα, η Ιαπωνική Γυναικεία Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (JWFL) διεξήγαγε ανεξάρτητη έρευνα, καταλήγοντας ότι ο Σακάι προέβη σε «εξαιρετικά κακόβουλα και απαράδεκτα» σχόλια και συμπεριφορά.

Παρά τη γνωμοδότηση αυτή, η JFA τάχθηκε υπέρ του προπονητή, χαρακτηρίζοντας τη γλώσσα του «ακατάλληλη, αλλά όχι αποδεικτικά σεξουαλική παρενόχληση».

Ο Σακάι τέθηκε προσωρινά σε αναστολή, όμως επέστρεψε σύντομα στα καθήκοντά του, ενώ οι δύο παίκτριες δεν είδαν τα συμβόλαιά τους να ανανεώνονται.

Η δικαστική διαμάχη

Τον Ιούνιο του 2025, οι Σπενατσάτο και Φερέρ κατέθεσαν αγωγή στο Δικαστήριο Matsue, ζητώντας 3,4 εκατ. γιεν (περίπου 22.500 δολάρια) ως αποζημίωση για ψυχική οδύνη.

Ο Σακάι απάντησε με ανταγωγή, ισχυριζόμενος ότι οι «αβάσιμες κατηγορίες» και η δημοσιότητα έπληξαν τη φήμη του.

Σε συνέντευξή της από τη Λιθουανία, όπου πλέον αγωνίζεται, η Σπενατσάτο δήλωσε συγκινημένη: «Νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ ξανά να παίξω ποδόσφαιρο. Θέλω να εφαρμοστεί ο νόμος».

Η υπόθεση Diosa Izumo έρχεται σε μια περίοδο που η Ιαπωνία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα κακομεταχείρισης και παρενόχλησης στον αθλητισμό. Το 2023, οι εθνικές αθλητικές αρχές υιοθέτησαν τη διακήρυξη «Όχι στην Αθλητική Παρενόχληση», ενώ μόνο το 2024, η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της Ιαπωνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας έλαβε 536 κλήσεις - αριθμό ρεκόρ.