Όλες οι βραβεύσεις της 44ης Γιορτής του ΠΣΑΠΠ

Η μεγάλη εκδήλωση - θεσμός του ελληνικού ποδοσφαίρου επέστρεψε! Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση διεξάγεται η 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με βραβεύσεις για τους καλύτερους και τις καλύτερες της σεζόν 2024/25, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Το ACTION 24, ως επίσημος τηλεοπτικός συνεργάτης, μεταδίδει απευθείας τη σπουδαία βραδιά, την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου και από το YouTube του Athletiko.

Συγκίνηση στη βράβευση του μικρού Μιχαήλ Πάνου

Η 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ, ξεκίνησε και ο πρώτος βραβευμένος της βραδιάς ήταν ο μικρός Μιχαήλ Πάνου, οποίος συγκινήθηκε την στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή της της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση. Στις 30 Μαρτίου 2025 στην αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τα playoffs της Stoiximan Super League, ο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κι ο Σταύρος Πήλιος έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα, χαρίζοντας την φανέλα τους στον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος είχε νίκησε τη δύσκολη και μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζολάκης

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις σε Ευρώπη, Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Πραγματοποιώντας εκπληκτικές εμφανίσεις και διατηρώντας ανέπαφη την εστία του 22 φορές κατά τη διάρκεια του περσινού αγωνιστικού έτους, ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών και της Εθνικής Ελλάδας, κατακτά μία ακόμα προσωπική κορυφή.

Η προηγούμενη διάκριση την οποία απόλαυσε, ήταν εκείνη της ανάδειξης ως κορυφαίος αθλητής της Stoiximan Super League, της σεζόν 2024-25. Ο 22χρονος κίπερ έλαβε μέρος σε 41 αγώνες και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε ο Ολυμπιακός να φτάσει τόσο στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, όσο και του κυπέλλου.

Ειδική βράβευση για Νίνη, Ζέκα και Βιερίνια

Σωτήρης Νίνης: ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού που αποσύρθηκε πρόσφατα, τιμήθηκε από τον Βίκτορ Μουνιόθ, εμφανώς συγκινημένος.

Αντενελίνο Βιεϊρίνια: παρέλαβε το βραβείο του από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, μιλώντας για την τιμή που νιώθει.

Κάρλος Ζέκα: βραβεύτηκε από τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, με ιδιαίτερη αναφορά στο ήθος του Πορτογάλου μέσου.

Ο Μουζακίτης βούρκωσε στη βράβευσή του για τον πατέρα του

Ιδιαίτερη λάμψη είχε η κατηγορία του κορυφαίου νέου ποδοσφαιριστή της Super League, με υποψήφιους τους Χρήστο Μουζακίτη, Χαράλαμπο Κωστούλα και Γιάννη Κωνσταντέλια. Νικητής αναδείχθηκε ο Μουζακίτης, η «αποκάλυψη» του περσινού Ολυμπιακού, ο οποίος συγκινήθηκε κατά την παραλαβή του βραβείου.

Κορυφαίος προπονητής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς. Ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση νταμπλ (Super League & Κύπελλο Ελλάδας), επιβεβαιώνοντας με την παρουσία του στον Πειραιά ότι άλλαξε επίπεδο την ομάδα.

Ο Φετφατζίδης βραβεύτηκε από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο

και τις κόρες του

Στο... κλειστό κλαμπ των ειδικών βραβεύσεων προστέθηκε και ο Γιάννη Φετφατζίδης, ο οποίος αποσύρθηκε το περασμένο καλοκαίρι, σε ηλικία 34 ετών. Τη βράβευση του «Φέτφα», έκανε ο παλιός του συμπαίκτης, Αβραάμ Παπαδόπουλος, μαζί με τις κόρες του, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Μάλιστα, ο Παπαδόπουλος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Φετφατζίδη, τονίζοντας ότι θαυμάζει κυρίως, την ταπεινότητα που είχε σε όλη του την καριέρα.

Καλύτερη γυναίκα τερματοφύλακας η Δήμητρα Γιαννακούλη

Το κείμενο ανανεώνεται...