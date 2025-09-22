Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η κορυφαία εντεκάδα της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2024/25

Η μεγάλη εκδήλωση - θεσμός του ελληνικού ποδοσφαίρου επέστρεψε! Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση διεξάγεται η 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με βραβεύσεις για τους καλύτερους και τις καλύτερες της σεζόν 2024/25, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Το ACTION 24, ως επίσημος τηλεοπτικός συνεργάτης, μεταδίδει απευθείας τη σπουδαία βραδιά, την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου και από το YouTube του Athletiko.

Σειρά στις βραβέυσεις πήρε η κορυφαία εντεκάδα της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, η οποία μάλιστα είχε 7 Έλληνες! Κάτω από τα γκολπόστ ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τους τέσσερεις μπροστά του να είναι οι Γιώργος Βαγιαννίδης, Παναγιώτης Ρέτσος, Γιάννης Μιχαηλίδης και Νίκος Αθανασίου.

Στη μεσαία γραμμή, οι Χρήστος Μουζακίτης και Αζεντίν Ουναΐ, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Ζέλσον Μαρτίνς πήραν θέση, πίσω από τα... πιστόλια του πρωταθλήματος, Αγιούμπ Ελ Καμπί και Λορέν Μορόν.

Μάλιστα, ο Μαροκινός φορ αναδείχτηκε και κορυφαίος ξένος παίκτης της Super League, ενώ το ανάλογο βραβείο του Έλληνα παίκτη κατέκτησε ο Κωνσταντέλιας.

Αναλυτικά η κορυφαία εντεκάδα της σεζόν 2024/25