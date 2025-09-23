Παναθηναϊκός: Η «ηλεκτρική καρέκλα» μετά τη φυγή Γιοβάνοβιτς

Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίες για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ενώ μετά από την είσοδο στην League Phase του Europa League, αυτή η αύρα είχε μεγαλώσει στις τάξεις των οπαδών. Σχεδόν ένα μήνα μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σαμσουνσπόρ, που «σφράγισε» το εισιτήριο για τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, το κλίμα στο «τριφύλλι» μοιάζει... αντιστρόφως ανάλογο.

Οι γκέλες στο πρωτάθλημα με Λεβαδειακό και Κηφισιά, κόστισαν το... κεφάλι του Ρουί Βιτόρια, με τον Πορτογάλο τεχνικό να «πληρώνει το μάρμαρο» της νωθρής εκκίνησης. Στην θέση του ανέλαβε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος καλείται να... βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, μέχρι να έρθει ένας πιο έμπειρος και έτοιμος για πρωταθλητισμό προπονητής.

Πάντως, η φυγή του Ρουί Βιτόρια σηματοδότησε την έκτη αλλαγή στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το «διαζύγιο» των «πρασίνων» με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς κι έπειτα, σε μία συνθήκη που αντικατοπτρίζει την... τρικυμία που υπάρχει στον σύλλογο. Ο Σέρβος τεχνικός κάθισε στον πάγκο του «τριφυλλιού» για 907 ημέρες, αποτελώντας τον μακροβιότερο προπονητή επί εποχής Γιάννη Αλαφούζου στην ομάδα, πίσω από τους Γιάννη Αναστασίου (883 ημέρες) και Γιώργο Δώνη (747 μέρες).

Έτσι, ο Παναθηναϊκός μέσα σε 21 μήνες έχει αλλάξει έξι προπονητές.

Από τα Χριστούγεννα του 2023, όταν και επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Γιοβάνοβιτς, κανένας προπονητής δεν έχει καταφέρει να δουλέψει απρόσκοπτα και να παράξει έργο για πάνω από έναν χρόνο, με τον Σέρβο να είναι και ο τελευταίος που έφτασε κοντά στον μεγάλο στόχο της ομάδας, το πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος που παρέμειναν στην τεχνική ηγεσία οι υπόλοιποι προπονητές ήταν περίπου 105 ημέρες, δηλαδή κάτι παραπάνω από τρεις μήνες.

Αμέσως μετά τον Σέρβο, προπονητή πλέον της Εθνικής Ελλάδας, στο «τιμόνι» του Παναθηναϊκού ήρθε ο Φατίχ Τερίμ, ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας, με μεγάλη πείρα από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, με την παρουσία του όμως να αποδεικνύεται βραχύβια και να μην βοηθάει την ομάδα στην κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος. Μετά από 143 ημέρες και με την σεζόν να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ο Τούρκος τεχνικός αποτέλεσε παρελθόν, με τον Χρήστο Κόντη να αναλαμβάνει τα ηνία και να οδηγεί το «τριφύλλι» στον νικηφόρο τελικό κυπέλλου με τον Άρη, κατακτώντας τον δεύτερο τη τάξει εγχώριο τίτλο.

Eurokinissi

Ο Έλληνας τεχνικός παρέμεινε για 44 ημέρες στον πάγκο της ομάδας, αφήνοντας την θέση του στον Ντιέγκο Αλόνσο, που ανέλαβε τις τύχες του συλλόγου το καλοκαίρι του 2024. Ήταν η τρίτη αλλαγή προπονητή μέσα σε έξι μήνες, μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά δεν έμελλε να είναι και η τελευταία, μιας και ο Παναθηναϊκός έφερε και τέταρτο τεχνικό μέσα στο 2024.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο, λίγο μετά την... παρέλαση, ο Ντιέγκο Αλόνσο αποχαιρέτησε την ομάδα, πληρώνοντας (και αυτός) το κάκιστο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, δίνοντας τη θέση του στον Ρουί Βιτόρια.

Αναλυτικά οι προπονητές του Παναθηναϊκού μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς