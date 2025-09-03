Ολυμπιακός: Ντεμπούτο και νέα αρχή για την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του συλλόγου

Πριν από μερικές εβδομάδες, η νεοσύστατη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού άρχισε τις προπονήσεις και την προετοιμασία της, ενόψει της πρώτης τους σεζόν στα επαγγελματικά γήπεδα. Θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα γυναικών, γεγονός ιστορικό, καθώς ήταν από τις λίγες ελληνικές ομάδες που δεν είχε γυναικείο τμήμα.

Όλες οι κοπέλες συγκεντρώθηκαν στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, γνωρίστηκαν και ανέβασαν ρυθμούς. Μάλιστα, σήμερα το βράδυ (3/9) θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι, έναν φιλικό αγώνα με αντίπαλο τον ΑΟ Ζωή, σε ένα γήπεδο στα Μελίσσια. Ο προπονητής τους, Αναστάσιος Φλέγγας δεν τους αφήνει... περιθώρια και συνεχίζει αδιάκοπα την προετοιμασία των κοριτσιών.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Το πρώτο «τεστ» των «ερυθρόλευκων»

«Με αμείωτη ένταση συνεχίζει την προετοιμασία της για την ιστορική σεζόν 2025-26, στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού. Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αναστάσιου Φλέγγα, η νεοσύστατη ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Θρύλου δουλεύει σε «φουλ» ρυθμούς στο Ρέντη και από την 1/9, «μπήκε» στη δεύτερη εβδομάδα προπονήσεων.

Την Τετάρτη (3/9) το βράδυ, οι «ερυθρόλευκες» θα δώσουν το πρώτο «τεστ» προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν, αφού θα αντιμετωπίσουν τον ΑΟ Ζωή, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στα Μελίσσια».