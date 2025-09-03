Τι συμβαίνει με την Ιμάν Κελίφ: Ο αποκλεισμός, η έφεση και η υπόθεση που φτάνει στο CAS

Για ακόμη μια φορά, η Ιμάν Κελίφ απασχολεί ξανά τη δημοσιότητα. Πριν από λίγο καιρό, ο πρώην μάνατζερ της είπε πως η Αλγερινή πυγμάχος αποσύρεται από την ενεργό δράση, διότι τον τελευταίο καιρό αρκετοί έχουν αντιδράσει για το βιολογικό φύλο της. Η Κελίφ έπειτα από μερικές ώρες βγήκε να διαψεύσει αυτή την είδηση, λέγοντας πως «Δεν έχω ανακοινώσει ποτέ την αποχώρησή μου, έκαναν δηλώσεις όσοι με έχουν προδώσει».

Η αλήθεια είναι πως συνεχώς υπάρχουν αντιδράσεις για το φύλο της, με την ίδια να αρνείται να κάνει την εξέταση για τον γενετικό έλεγχο φύλου, που είναι υποχρεωτική πλέον από την World Boxing. Η άρνηση της πυγμάχου δεν πέρασε απαρατήρητη από την Ομοσπονδία και έτσι αποφασίστηκε να αποκλειστεί η Κελίφ δια παντός και από όλες τις διοργανώσεις, έπειτα φυσικά και από το σκάνδαλο που ξέσπασε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αυτό φυσικά δεν πτόησε την Κελίφ, που ακόμη και τώρα αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο. Ωστόσο, τώρα περνάει στην... αντεπίθεση και προσφεύγει στη δικαιοσύνη και στο CAS και ασκεί έφεση κατά της απόφασης της World Boxing που την αποκλείει.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, όλοι οι αθλητές άνω των 18 ετών, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε χρωμοσωμική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί το βιολογικό τους φύλο. Η Αλγερινή πυγμάχος κατηγορείται για υπερανδρογονισμό, μια κατάσταση που συνδέεται με αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης. Μάλιστα, σε πρόσφατο αγώνα που έγινε στην Ολλανδία, της απαγορεύτηκε η είσοδος λόγω μη συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς.