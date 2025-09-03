Ανατροπή: Έλληνες διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ξεκαθάρισε ότι όλα τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας θα διευθύνει αποκλειστικά Έλληνες διαιτητές, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ομαλής διεξαγωγής της διοργάνωσης

«Στόχος είναι να παίξουν Έλληνες διαιτητές στα ματς του Κυπέλλου και να είναι ξένοι στο VAR», τόνισε μεταξύ άλλων ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος επισήμανε ότι η επιλογή των Ελλήνων διαιτητών δεν μειώνει την επαγγελματικότητα ή την ποιότητα των αγώνων, αλλά αντίθετα διασφαλίζει δίκαιη και αντικειμενική διαιτησία, ειδικά σε κρίσιμα παιχνίδια, όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την πρόκριση.

Οπως τόνισε ο πρόεδρος της ελληνικής Ομοσπονδίας, η ΕΠΟ εκτιμά ότι η επιλογή αυτή θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των ομάδων και των φιλάθλων στη διοργάνωση, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει το κύρος και την προβολή του Κυπέλλου Ελλάδας σε όλη τη χώρα.