Όλα τα παιχνίδια που έβγαλε η κληρωτίδα του νεοσύστατου Κυπέλλου Ελλάδας - Το πρόγραμμα αγώνων

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) η κλήρωση για τη League Phase του φετινού Κυπέλλου Ελλάδος.

Οπως έγινε γνωστό την 1η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί εντός έδρας με την Athens Kallithea, o Παναιτωλικός με τον Άρη και η ΑΕΚ με το Αιγάλεω.



Ο Ολυμπιακός δεν θα δώσει αγώνα Κυπέλλου την 1η αγωνιστική, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν θα αγωνιστούν την 2η αγωνιστική, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Οι αγώνες τους θα γίνουν την 5η αγωνιστική.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase:

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – Βόλος

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – Ηρακλής

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase:

Αιγάλεω - ΑΕΚ

ΑΕΚ - Παναιτωλικός

Ηλιούπολη - ΑΕΚ

ΑΕΚ - ΟΦΗ

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase:

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

Άρης - ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Μαρκό

Οι αντίπαλοι του Άρη στη League Phase:

Παναιτωλικός - Άρης

Άρης - Μαρκό

Αιγάλεω - Άρης

Άρης - ΠΑΟΚ

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Phase:

Athens Kallithea (εντός) 16-18 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος (εκτός) 28-30 Οκτωβρίου

Κηφισιά (εντός) 2-4 Δεκεμβρίου

Καβάλα (εκτός) 16-18 Δεκεμβρίου

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν:

1ος προημιτελικός: O 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).



Στα ημιτελικά συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.



Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς:

1ος ημιτελικός: O νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: O νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.