Άννα Μαρία Μάρκοβιτς: Νέο ξεκίνημα στο Μπρούκλιν για «την πιο όμορφη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο»

Η Κροάτισσα ποδοσφαιρίστρια Άνα Μαρία Μάρκοβιτς, γνωστή και ως η «πιο όμορφη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο», υπέγραψε συμβόλαιο με την αμερικανική ομάδα Μπρούκλιν, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της.

Η 25χρονη, που γεννήθηκε στο Σπλιτ της Κροατίας και μεγάλωσε στην Ελβετία, ανακοινώθηκε επίσημα ως η νέα μεταγραφή της Μπρούκλιν, μιας ομάδας που αγωνίζεται στη νέα USL Gainbridge Super League, το ανώτατο επίπεδο του αμερικανικού γυναικείου ποδοσφαίρου. Η Μάρκοβιτς δεν ταξίδεψε μόνη της για τις ΗΠΑ, καθώς μαζί της υπέγραψε και η αδερφή της, Κίκι, με την οποία θα αγωνίζονται πλέον στην ίδια ομάδα.

«Η υπογραφή με την ομάδα του Μπρούκλιν είναι ένα συναρπαστικό βήμα για μένα. Έχω παίξει σε μερικά απίστευτα μέρη, αλλά τώρα νιώθω μια ιδιαίτερη ενέργεια γύρω από αυτόν τον σύλλογο και την πόλη. Το να μοιράζομαι αυτή την εμπειρία με την αδερφή μου την κάνει ακόμα πιο ουσιαστική», δήλωσε η Μάρκοβιτς κατά την επίσημη παρουσίασή της.

Η Άνα Μαρία έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως οι ελβετικές Ζυρίχη και Γκράσχοπερ, καθώς και η πορτογαλική Μπράγκα. Με την εθνική ομάδα της Κροατίας έχει 25 συμμετοχές και δύο γκολ, με το πιο πρόσφατο να έχει σημειωθεί τον Ιούνιο του 2024. Το ντεμπούτο της με τη νέα της ομάδα έγινε σε αγώνα εναντίον των Tampa Bay Sun, όπου συνέβαλε στη νίκη με 2-1.

Πέρα από την ποδοσφαιρική της καριέρα, η Μάρκοβιτς διατηρεί ισχυρή παρουσία στα social media, με πάνω από τρία εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram. Μαζί με την αδερφή της, έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση, μια ελβετική μάρκα πρωτεϊνούχου νερού με την ονομασία RELOADZ.

Τι είναι η USL Super League;

Η USL Super League είναι η νέα επαγγελματική λίγκα γυναικείου ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ξεκίνησε το 2024. Στοχεύει στην ανάδειξη ταλέντων και την προώθηση του γυναικείου ποδοσφαίρου, προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για αθλήτριες τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από όλο τον κόσμο.