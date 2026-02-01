Συγκλονιστικές στιγμές και ανατριχίλα στην Τούμπα: Ο χρόνος «πάγωσε» στο συμβολικό 27:01 (vid)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης διεξάγεται αυτή την στιγμή η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πανσερραϊκό μετά το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλαθλους του Δικεφάλου.

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, οι ποδοσφαιριστές εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Η πόλη της σιωπής», ενώ στις κερκίδες υπάρχει καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης πανό με το μήνυμα: «Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί, σε κάθε γήπεδο σ’ όλη τη γη. 27-01-26 Αθάνατοι».

Μάλιστα στο 27:01 (ημερομηνία που συνέβη το πολύνεκρο δυστύχημα), ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι συμβολικά. Εκείνη τη στιγμή, οι οπαδοί του Δικεφάλου άναψαν ταυτόχρονα καπνογόνα σε ολόκληρο το γήπεδο, με τις εικονές από τις κερκίδες να προκαλούν ανατριχίλα.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος δάκρυσε κατά τη διάρκεια της διακοπής. Η αναμέτρηση συνεχίστηκε μετά από περίπου οκτώ λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται αυτή τη στιγμή με 4-1.