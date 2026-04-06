Συγκίνηση στο Βελιγράδι: Οι παίκτες της Παρτιζάν τίμησαν τη μνήμη των 7 «αετόπουλων» του ΠΑΟΚ

Το δυστύχημα με τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμάνια σκόρπισε πένθος στην αθλητική κοινότητα και οι παίκτες της Παρτιζάν, που διατηρεί σχέσεις αδελφοσύνης με τον «Δικέφαλο του βορρά» τίμησαν τη μνήμη των 7 «αετόπουλων» με μία συγκινητική πρωτοβουλία.

Στο παιχνίδι πρωταθλήματος εναντίον της Τσουκαρίτσκι, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας από το Βελιγράδι φόρεσαν ένα ασπρόμαυρο μπλουζάκι, το οποίο ανέγραφε το μήνυμα «Αδέρφια για πάντα μαζί μας» και απεικόνιζε το έμβλημα των οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς και το παλιό σήμα της Παρτιζάν.

Η πρωτοβουλία των Σέρβων φιλάθλων από κοινού με τη διοίκηση του συλλόγου, βέβαια δεν έμεινε εκεί. Τα μπλουζάκια θα διατεθούν στο κοινό. Επίσης, αναμένεται να διοργανωθούν δράσεις ευαισθητοποίησης. Όλα τα έσοδα θα δοθούν στις οικογένειες των θυμάτων.

🖤🤍 Fudbaleri Partizana izašli su na teren u majicama koje su posvećene tragično nastradalim navijačima PAOK-a. Ove majice bile su deo humanitarne akcije koju su organizovali navijači našeg kluba, a sav prihod od prodaje namenjen je porodicama stradalih. pic.twitter.com/wGISgDZPy5 — FK Partizan (@FKPartizanBG) April 5, 2026

Η Παρτιζάν δεν κατάφερε να προσπεράσει το εμπόδιο της ανταγωνιστικής Τσουκαρίτσκι, με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλη (0-0). Παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και πλέον βρίσκεται ένα βαθμό πίσω από τη δεύτερη της κατάταξης Βοϊβοντίνα. Το αποτέλεσμα του αγώνα, όμως πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Στο Βελιγράδι, την Κυριακή (05/04) ξύπνησαν μνήμες από την αποφράδα 27η Ιανουαρίου. Από ένα ακόμη δυστύχημα, στο οποίο νεαροί έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Και μπορεί η πολυπόθητη νίκη να μην ήρθε ποτέ, όμως η σιωπηρή νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο και το ισχυρό μήνυμα των παικτών της Παρτιζάν αποτέλεσε την επιτομή της αδελφοσύνης, ανάμεσα σε δύο συλλόγους που θρηνούν και πανηγυρίζουν από κοινού.