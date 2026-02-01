Ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός κέρδισε τον Αστέρα AKTOR (3-1) και καθιερώνεται στην 4αδα

Δεν... κόβει ο Λεβαδειακός ταχύτητα, πραγματοποίησε ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση μέσα στην έδρα του, επικρατώντας 3-1 του Αστέρα AKTOR για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Βοιωτοί εκμεταλλεύτηκαν τους κενούς χώρους με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Παλάσιος (ένα γκολ, δύο ασίστ) πήραν τρεις ακόμα βαθμούς, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους σε πρωτάθλημα και κύπελλο στα εννέα ματς (7-2-0). Με τους Αρκάδες να γνωρίζουν την πέμπτη τους συνεχόμενη ήττα ανεξαρτήτου διοργάνωσης και να έχουν βρεθεί στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το ματς

Οι Αρκάδες μπήκαν στο ματς με διάθεση να πιέσουν τους Βοιωτούς να μην τους αφήσουν να κάνουν το παιχνίδι τους. Είχαν δύο καλές στιγμές στο ένατο λεπτό με τον Οκό και στο 16' με τον Μπαρτόλο, ενώ ενδιάμεσα ένα σουτ του Κωστή με καλές προϋποθέσεις δεν ανησύχησε τον Παπαδόπουλο.

Στο 25' σε φάση αντεπίθεσης ο Μπαρτόλο προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση - παρά να δώσει σε Οκό ή Μούμο που είχαν ελεύθερο χώρο - και σπατάλησε την ευκαιρία. Δύο λεπτά μετά ο Αστέρας AKTOR άγγιξε το γκολ σε πλασέ του Οκό, αλλά ο Λοντίγκιν με εξαιρετική επέμβαση απομάκρυνε σωτήρια.

Στο 37' η κεφαλιά του Βήχου έφυγε πάνω από τα δοκάρια, έξι λεπτά μετά ο μπακ του Λεβαδειακού απείλησε με τον ίδιο τρόπο, ωστόσο ο Παπαδόπουλος με εντυπωσιακή απόκρουσε έδιωξε σε κόρνερ. Οι Βοιωτοί είχαν το μομέντουμ και το εκμεταλλεύτηκαν λίγο πριν την ανάπαυλα. Σε φάση αντεπίθεσης, εξαιρετική πάσα του Παλάσιος κάτω από τα πόδια του Σιλά, ο Τσάπρας έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Παπαδόπουλο και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Λεβαδειακός διπλασίασε τα τέρματά του. Κλέψιμο της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ο Όζμπολτ έφυγε απέναντι από τον Παπαδόπουλο, άνοιξε στα δεξιά στον Παλάσιος και αυτός σε κενή εστία με σουτ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Προσπάθησαν οι Αρκάδες να ξαναμπούν στο ματς, είχαν και πάλι καλές στιγμές με τους Άλχο και Καλτσά, ο Λοντίγκιν την πρώτη φορά απέκρουσε, τη δεύτερη μπλόκαρε τη μπάλα. Ωστόσο ο Λεβαδειακός ήταν... φωτιά στις αντεπιθέσεις και στο 61ο λεπτό «κλείδωσε» τη νίκη. Ο Παλάσιος από τα δεξιά γύρισε την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής, ο Κωστή πλάσαρε στην κίνηση, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Ιβάνοφ και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-0.

Ο Αστέρας μείωσε στο 76'. Εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά από τον Μπαρτόλο, ο Κετού πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, η οποία ήταν ουσιαστικά πάσα προς τον Ιβάνοβ, ο οποίος με το κεφάλι σκόραρε για το 3-1.

Προσπάθησε να ξαναμπεί στην διεκδίκηση του ματς, είχε ευκαιρία με τους Έντερ και Ιβάνοφ, με τον Λοντίγκιν να μπλοκάρει σε αμφότερες τις προσπάθειες. Χωρίς να αλλάξει κάτι στα τελευταία λεπτά του ματς.

