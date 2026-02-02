Λεβαδειακός: Η «όαση» της Super League γράφει ιστορία σκοράροντας για 15 σερί ματς

Η πορεία του Λεβαδειακού στο φετινό πρωτάθλημα είναι εντυπωσιακή.

Ο ενθουσιασμός που υπάρχει στο κλαμπ είναι ξεκάθαρος, αλλά ταυτόχρονα και συγκρατημένος. Μετά τη νίκη επί του Αστέρα ΑΚTOR (3-1) για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρέμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, με 38 βαθμούς, εννέα πάνω από τον πέμπτο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον ΟΦΗ.

Με επτά αγωνιστικές να απομένουν, ο Λεβαδειακός θέλει να διατηρήσει το προβάδισμα του από τον Παναθηναϊκό και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα playoffs 1-4, ενώ οι «πράσινοι» καλούνται να ανατρέψουν της εις βάρος τους κατάσταση, να σώσουν τη σεζόν στο φινάλε και να μην κινδυνεύσουν να μείνουν εκτός Ευρώπης τη νέα χρονιά. Μετά από 19 αγώνες που έχουν δώσει στο πρωτάθλημα, οι Βοιωτοί διατηρούν την καλύτερη επίθεση, έχοντας σκοράρει 47 τέρματα και αφήνοντας πίσω ΑΕΚ (33), ΠΑΟΚ (41), Ολυμπιακό (35) και Παναθηναϊκό (27).

Βέβαια, ο Λεβαδειακός μπορεί να μην καταφέρει να καταρρίψει το ρεκόρ του ΠΑΟΚ. Της ομάδας, δηλαδή, που έβαλε 66 γκολ σε 26 ματς την περίοδο 2023-24. Ωστόσο, κατάφερε να περάσει τον περυσινό Ολυμπιακό, των 45 σε 26 παιχνίδια. Καταλαβαίνει κάποιος γιατί είναι όαση, κυρίως από τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η κορυφαία επίθεση της περυσινής Stoiximan Super League.

Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ότι, σύμφωνα με το soccerbase, ο Λεβαδειακός έχει σκοράρει και στα 15 τελευταία παιχνίδια του για το πρωτάθλημα, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ. Από τις 14 ομάδες της φετινής Stoiximan Super League το ρεκόρ έχει ο Παναθηναϊκός με 57 ματς μεταξύ 1963 και 1965.

Ο Λεβαδειακός έχει σκοράρει και στα 15 τελευταία παιχνίδια του για το πρωτάθλημα, κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία του. Από τις 14 ομάδες της φετινής Σούπερ Λιγκ το ρεκόρ έχει ο Παναθηναϊκός με 57 ματς μεταξύ 1963 και 1965. Παραθέτουμε την καλύτερη επίδοση κάθε ομάδας και πότε έγινε. pic.twitter.com/rCET9eMOLz — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) February 1, 2026

Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 56 συνεχόμενα ματς την περίοδο 2018-2020, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 36 αγώνες από το 2000 έως το 2002. Η ΑΕΚ είχε φτάσει τα 31 διαδοχικά παιχνίδια με γκολ τη σεζόν 2002-03, ενώ εντυπωσιακές επιδόσεις καταγράφουν επίσης ο ΟΦΗ (22 το 1983), η ΑΕΛ Novibet (17 το 1989) και ο Άρης με 16 συνεχόμενα ματς το 2024. Ο Λεβαδειακός, με τα 15 διαδοχικά παιχνίδια και το σερί να «τρέχει», ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ του, αφήνοντας πίσω συλλόγους όπως ο Ατρόμητος (14 το 2013-14), ο Πανσερραϊκός (12 το 1980), ο Παναιτωλικός (12 το 2015), ο Αστέρας AKTOR (11 το 2015), ο Βόλος (9 το 2021) και η Κηφισιά (6 το 2025).