Ασύλληπτο στατιστικό: Ο Λεβαδειακός σκοράρει περισσότερο από Σίτι, Παρί και Ίντερ (photo)

Η ξέφρενη πορεία του Λεβαδειακού από το ξεκίνημα της σεζόν δεν αποτελεί πια είδηση. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πραγματοποιεί μια ονειρική σεζόν, όντας στην 4η θέση της Stoiximan Super League, στο +9 από τον 5ο Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ. Μάλιστα, οι Βοιωτοί είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη επίθεση του ελληνικού πρωταθλήματος, μετρώντας 42 γκολ σε 17 αγωνιστικές, αφήνοντας πίσω τις ομάδες του Big-5.

Τα κατορθώματα του Λεβαδειακού όμως δεν σταματάνε εκεί. Το σύνολο του Παπαδόπουλου συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες επιθέσεις της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ποδοσφαιρικά κλαμπ και σκορπώντας δικαιολογημένη υπερηφάνεια στις τάξεις του συλλόγου.

Η ΠΑΕ ανέδειξε το επίτευγμα με ανάρτησή της στα social media, παρουσιάζοντας τον σχετικό πίνακα των πιο παραγωγικών ομάδων της ηπείρου. Οι «πράσινοι» φιγουράρουν στην 3η θέση, πίσω μόνο από τη Μπάγερν Μονάχου και την Μπαρτσελόνα, με το συνοδευτικό γραφικό να απεικονίζει ένα γάντι τερματοφύλακα να ζητά… βοήθεια.

Συγκεκριμένα, ο Λεβαδειακός έχει πετύχει μέσο όρο 2,44 γκολ ανά αγώνα σε 17 παιχνίδια. Στην κορυφή βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου με 66 γκολ και μέσο όρο 3,12, ενώ δεύτερη είναι η Μπαρτσελόνα με 49 γκολ και 2,53 ανά ματς.

Πίσω από την ομάδα της Βοιωτίας ακολουθούν μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν με 41 γκολ (μ.ο. 2,41), η Μάντσεστερ Σίτι με 2,35 γκολ ανά αγώνα και η Ίντερ, η οποία έχει σκοράρει 34 φορές σε 17 αγώνες, με μέσο όρο 2,00.