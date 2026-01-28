Μπαρτσελόνα: Απρόσμενος... επισκέπτης στο νέο Καμπ Νου ένας ποντικός (vid)

Μπορεί το Καμπ Νου εδώ και καιρό να βρίσκεται σε μια προχωρημένη κατάσταση στην ανακαίνιση του, τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει τον τελευταίο καιρό όμως δεν λένε να αφήσουν σε ηρεμία την Μπαρτσελόνα. Μετά τις πρόσφατες εικόνες από τα πλημμυρισμένα δημοσιογραφικά στο ματς της La Liga με την Οβιέδο λόγω της έλλειψης στεγάστρου, ένας «επισκέπτης» έκλεψε την παράσταση στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησε νέες συζητήσεις στα ισπανικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, η Marca δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο απρόσμενος πρωταγωνιστής είναι ένας μικρός ποντικός, ο οποίος τριγυρίζει στο ιστορικό γήπεδο των Μπλαουγκράνα λίγες ώρες πριν το τελευταίο παιχνίδι τους στη League Phase του Champions League απέναντι στην Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου.

RATS AT CAMP NOU 🚨🐀



Less than 24 hours before the Champions League match between Barcelona and Copenhagen, rats were spotted inside Barcelona’s stadium, raising concerns ahead of kickoff. 😱👀#FCBarcelona #Copenhagen #ChampionsLeague #Football #CampNou pic.twitter.com/ftH8gHec8S — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) January 28, 2026

Όπως αναμενόταν, το βίντεο συγκέντρωσε τεράστια προβολή, με τον κόσμο να σχολιάζει αρνητικά την κατάσταση στο υπο ανακαίνιση Καμπ Νού, θέτοντας μάλιστα ερωτήματα για την ασφάλεια και την δημόσια εικόνα του κλαμπ μετά τα τελευταία σκηνικά που έχουν διαδραματιστεί.