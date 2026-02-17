Ξέσπασμα Ραφίνια για τη διαιτησία και μήνυμα μάχης από τη Μπαρτσελόνα: «Φτάνει πια!»

Με λόγια που δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας, ο Ραφίνια ξέσπασε δημόσια μετά το ματς της Μπαρτσελόνα με την Χιρόνα, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία και κάνοντας λόγο για διαφορετική αντιμετώπιση εις βάρος της ομάδας του.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ και ένας από τους αρχηγούς των «μπλαουγκράνα» τόνισε πως όταν οι κανόνες αλλάζουν ανάλογα με το ποιος βρίσκεται στο γήπεδο, τότε η ομάδα του είναι αναγκασμένη να παίζει… απέναντι σε όλους.

Αφορμή στάθηκε μια επίμαχη φάση στο παιχνίδι, όπου οι Καταλανοί υποστηρίζουν πως προηγήθηκε καθαρό φάουλ πάνω στον Κουντέ πριν από γκολ των αντιπάλων, μια απόφαση που δεν ανατράπηκε και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Ραφίνια, χωρίς να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες, παραδέχθηκε ότι η Μπαρτσελόνα πρέπει να βελτιώσει τη δική της απόδοση, ωστόσο υπογράμμισε πως η ίδια απαίτηση για βελτίωση ισχύει και για τη διαιτησία.

Το ξέσπασμα αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου η Μπαρτσελόνα προσπαθεί να βρει σταθερότητα στο παιχνίδι της. Η φετινή της εικόνα χαρακτηρίζεται από σκαμπανεβάσματα, καθώς παρατηρούνται διαστήματα υψηλής έντασης, γρήγορης κυκλοφορίας και επιθετικής αποτελεσματικότητας αλλά και πολλές στιγμές αδράνειας και αμυντικής ευαλωτότητας.

Η ανάρτηση στο Instagram του Ραφίνια

Το μήνυμα του Βραζιλιάνου ήταν σαφές. Η Μπαρτσελόνα δεν πρόκειται να ψάξει άλλοθι, αλλά ούτε και να σιωπήσει όταν θεωρεί ότι αδικείται. Αν χρειαστεί να παλέψει «κόντρα σε όλους», όπως ανέφερε, θα το κάνει με ενότητα και αποφασιστικότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Λοιπόν, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, αλλά όχι μόνο εμείς. Είναι πολύ περίπλοκο όταν οι κανόνες είναι διαφορετικοί είτε είναι για σένα είτε εναντίον σου, αλλά αν πρέπει να παίξουμε κόντρα σε όλους, για να κερδίσουμε, είναι εντάξει... Θα τα καταφέρουμε

Να μας ζήσει η Barça πάντα»