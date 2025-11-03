Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός: Το απίστευτο στατιστικό που ξεπερνάει ΑΕΚ-Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την ανοδική του πορεία στο πρωταθλημα την φετινη σεζον, καθώς μετά την νίκη στην Λάρισα απέναντι στην τοπική ομάδα με 2-0, βρίσκεται στην 4η θέση πάνω από τον Βόλο που έχουν τους ίδιους βαθμούς άλλα όχι το ίδιο goal average.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου σκοράρει μέσο όρο περισσότερα από 2 γκολ ανά παιχνίδι. Με αυτή την επιθετική της παραγωγή (21-10) έχει περισσότερα τέρματα από ΑΕΚ και Παναθηναικο μαζί. Η ένωση έχει (10-7) ενώ οι πράσινοι (10-8).

Επίσης ξεπερνάει σε γκολ υπέρ τον Ολυμπιακό (20-6) αλλά και τον ΠΑΟΚ (19-5) παρόλο που και οι δυο έχουν μια πεντάρα στο πρωτάθλημα απέναντι στον ίδιο μάλιστα αντίπαλο, τον Πανσερραικό.

Στις πιο χαμηλές θέσεις αυτής της κατηγορίας βρίσκεται ο Άρης με 9 γκολ σε 9 ματς και συγκεκριμένα (9-11).

Τέλος, καλύτερη επίθεση από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, έχει και η Κηφισιά με 16 γκολ, ο Βόλος με 12 γκολ ενώ ακόμη και ο Ατρόμητος που δεν φημίζεται για το σκοράρισμα του είναι και αυτός πάνω από τις δυο μεγάλες ομάδες των Αθηνών.