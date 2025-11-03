Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς με δυο παίκτες... έκπληξη

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τους 24 διεθνείς για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ κόντρα σε Σκωτία και Λευκορωσία.

Στις κλήσεις βρίσκονται αυτή την φορά και οι Γιάννης Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ, Μπάμπης Κωστούλας της Μπράιτον, αλλά και ο Νεκτάριος Τριάντης που αγωνίζεται στη Μινεσότα του MLS.

Οι κλησεις: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κωστούλας και Τριάντης.