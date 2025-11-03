ΠΑΟΚ: Από τα ψυχολογικά «τάρταρα» στο κυρίαρχο ποδόσφαιρο και το ακατάπαυστο σκοράρισμα

Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε και τον προβληματικό Πανσερραϊκό στις Σέρρες (0-5) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έκανε την 6η συνεχόμενη νίκη του σε Ελλάδα και Ευρώπη, και μάλιστα για ακόμα μια φορά με πολλά γκολ.

Γράφει ο Κώστας Μπατζώνης

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» διανύει μια περίοδο που θυμίζει σε πολλά τον καταιγιστικό ΠΑΟΚ της χρονιάς του νταμπλ το 2019. Έχοντας την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα (5 γκολ παθητικό), οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται σε ένα μομέντουμ επιθετικής πανδαισίας, καθώς στα τελευταία 6 νικηφόρα παιχνίδια (αρχής γενομένης από την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, που ξεκίνησε και το σερί και «γύρισε ο διακόπτης») ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 20(!) γκολ έχοντας δεχτεί μόλις 5, τα τρία εξ αυτών από την Λιλ.

Βάζει και «τρώει» γκολ όπως την χρονιά του ντάμπλ

Ο ΠΑΟΚ αυτή την στιγμή σκοράρει στα επίπεδα που σκόραρε την χρονιά 2018-2019, όταν και κατέκτησε το νταμπλ. Την χρονιά εκείνη ο ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε 2,20 γκολ ανά παιχνίδι, ενώ σήμερα στην κατάσταση που βρίσκεται τελευταία έχει 2,11. Πολύ κοντά είναι και οι αριθμοί του παθητικού που είχε τότε σε σχέση με τώρα ο δικέφαλος, καθώς εκείνη την μαγική χρονιά για τους «ασπρόμαυρους», ο ΠΑΟΚ δεχόταν 0,47 γκολ ανά αγώνα ενώ σήμερα δέχεται 0,56. Φυσικά και είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα, απλώς αναφέρουμε ότι αυτό το πρώτο δείγμα της ομάδας του Λουτσέσκου, που πάντα ξεκινάει να «βάζει μπρος τις μηχανές» μετά τον Οκτώβρη, είναι άκρως ενθαρρυντικό για την δύσκολη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ποικιλία στο σκοράρισμα με...άλλον αέρα στο φορ

Αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ αυτή την στιγμή, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το έχουμε ξαναδεί. Αντιθέτως. Ο δικέφαλος βρίσκει γκολ από διαφορετικούς παίκτες, όχι μόνο από επιθετικογενείς. Η διαφορά όμως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λέγεται Γιώργος Γιακουμάκης. Ο διεθνής επιθετικός ήρθε δανεικός από την Κρούζ Αζούλ και από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια, έδειξε στον κόσμο και στον Λουτσέσκου, στοιχεία που έλειπαν από τα φορ που είχε μέχρι τώρα στην ομάδα. Οι καταπληκτικές κινήσεις του με και χωρίς την μπάλα, η δουλειά που κάνει στην ανάπτυξη και στην πίεση για τον ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με τα σωματοτεχνικά χαρακτηριστικά του, που τον βοηθάνε στο να είναι χρήσιμος τόσο εντός, όσο και εκτός της περιοχής, έχουν κάνει τον Λουτσέσκου να χαμογελάει, και παρόλο που έχει τέσσερα γκολ και μια ασίστ, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν και άλλα, βάση της εικόνας του και της «δίψας» που δείχνει μέσα στο γήπεδο για να βοηθήσει την ομάδα.

Eurokinissi

Ο αναντικατάστατος Μεϊτέ και ο Οζντόεφ «ντυμένος»... Καμαρά

Το κέντρο παίζει κομβικό ρόλο στην σωστή λειτουργία μιας ομάδας, και μέσα σε όλα, είναι ένας βασικός λόγος της καταπληκτικής απόδοσης του ΠΑΟΚ. Όλοι γνωρίζουν την αγάπη που έχει ο Ράζβαν Λουτσέσκου στον Σουαλιχό Μεϊτέ, καθώς γυρίστηκε ολόκληρο...σίριαλ για να επιστρέψει στον δικέφαλο, όντας μάλιστα και μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό. Πολλοί αναρωτιόντουσαν γιατί επιμένει τόσο ο Ρουμάνος τεχνικός στον 31χρονο Γάλλο. Ο Μεϊτέ λοιπόν φροντίζει να δώσει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο Γάλλος μέσος, έχοντας βγάλει την προετοιμασία από την αρχή είναι «άλλος» παίκτης απο αυτόν που είχαμε συνηθίσει. Μάλιστα θα τολμούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερος, και πιο χρήσιμος, από ότι ήταν την πρώτη του χρονιά στον ΠΑΟΚ. Δεν χάνει μονομαχία στο κέντρο και έχοντας αποκτήσει ρυθμό, πιο πολύ από τον οποιονδήποτε φέτος στην ομάδα, έχει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής (796') καθώς ο Λουτσέσκου δεν τον βγάζει ούτε στα...οικογενειακά διπλά, δείχνοντας πόσο σημαντικό γρανάζι είναι για την ομάδα του. Ένας άλλος μέσος που έχει ξεκινήσει καταπληκτικά την φετινή χρονιά είναι ο Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Ρώσος κεντρικός δείχνει πως έχει καλύψει επάξια έως τώρα το κενό που άφησε ο τραυματίας Καμαρά. Ο Οζντόεφ διανύει ένα φεγγάρι φοβερού φορμαρίσματος, σκοράρει ακατάπαυστα (είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 5 γκολ και 2 ασιστ), θυμίζοντας τον περσινό Μαντί Καμαρά, που ουκ ολίγες φορές λύτρωσε τον ΠΑΟΚ όταν δυσκολευόταν στο σκοράρισμα.

Eurokinissi

Η σιγουριά στα μετόπισθεν και ο...«μάγος» ηγέτης

Στο ποδόσφαιρο λένε ότι τα ματς τα παίρνει η επίθεση, αλλά τα πρωταθλήματα η άμυνα. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι πλέον χτίζει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Ο «νέος» στην ομάδα Κένι φαίνεται να καλύπτει επάξια το κενό που άφησε ο Γιόνι Όττο, ο Λόβρεν που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, δείχνει να ξαναβρίσκει τον εαυτό του, και να είναι πλέον βασικός, και ηγέτης του ΠΑΟΚ στα μετόπισθεν, ενώ ο Μιχαηλίδης, μαζί με τον Κεντζιόρα έχουν σταθερά καλή απόδοση. Ο δικέφαλος όμως έχει την πολυτέλεια να έχει και δυο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Ο Γίρι Παβλένκα δεν άφησε περιθώρια στον Λουτσέσκου να αμφιβάλει για τη θέση στο «1», αφού στην αρχή της χρονιάς που ο δικέφαλος είχε πολύ κακή εικόνα, ο Τσέχος κράτησε την ομάδα με τις φανταστικές εμφανίσεις του. Ήρθε ο τραυματισμός του, που τον άφησε εκτός, και εκεί που όλοι περιμένανε να τον αντικαταστήσει ο Γκουγκεσασβίλι, που ο ΠΑΟΚ δαπάνησε 1 εκατομμύριο ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Πανσερραϊκό, ο Λουτσέσκου επέλεξε τον Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος τον δικαίωσε πλήρως. Παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν για το αν μπορεί να ανταπεξέλθει, ο Τσιφτσής μπήκε και άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά, κάνοντας καταπληκτικές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα το ματς καριέρας απέναντι στην Λιλ, δημιουργώντας στον Λουτσέσκου έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» για το ποιον να χρησιμοποιεί κάτω από την εστία.

Eurokinissi

Φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον ηγέτη του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας διάλεξε ΠΑΟΚ για ακόμα ένα καλοκαίρι, και πλέον, πέρα από το αστείρευτο ταλέντο που ξέραμε ότι έχει, εξελίσσεται και σε ηγέτη της ομάδας. Ο δικέφαλος επιθετικά, είναι άλλη ομάδα με, και άλλη χωρίς τον Κωνσταντέλια, με τον 22χρονο επιτελικό να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Μοιράζει, σκοράρει, δημιουργεί προϋποθέσεις για επιθετικές απειλές, και οι κινήσεις του είναι εκτός πραγματικότητας, δίνοντας στον δικέφαλο τεράστια ποιότητα επιθετικά.

Eurokinissi

Αναμφίβολα ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και φαίνεται, με τα τωρινά δεδομένα, πως μαζί με τον Ολυμπιακό είναι τα μεγάλα φαβορί, στην κούρσα του φετινού πρωταθλήματος, βάση της εικόνας των τεσσάρων μεγάλων. Τα επόμενα δυο ματς είναι κρίσιμα για τον δικέφαλο και από ψυχολογικής, αλλά κατά βάση από βαθμολογικής άποψης, καθώς την Πέμπτη (6/11) αντιμετωπίζει την Γιούνγκ Μπόις στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που υπάρχει το «πρέπει» της νίκης, αν θέλει να ελπίζει στην πρόκριση από την League Phase του Europa League, ενώ τρείς μέρες μετά (Κυριακή 9/11) ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα είναι ένα παιχνίδι που αν καταφέρει να το κερδίσει ο δικέφαλος, μπορεί να είναι ένα κομβικό αποτέλεσμα για την πορεία του, ενώ θα πάει στην διακοπή για τις εθνικές με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ θέλει να «χτυπήσει» ότι τίτλο μπορεί φέτος, ειδικά το πρωτάθλημα, για να γιορτάσει τα 100 χρόνια ύπαρξής του με τον καλύτερο τρόπο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» φαίνεται να βρήκε την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση που του έλειπε, και έχει βάλει σωστές βάσεις για να πετύχει φέτος, παρά το αρνητικό ξεκίνημα. Μένει να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει αυτή την πορεία, αγωνιστικά και ψυχικά.