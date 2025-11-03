Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου σαρώνει ξανά με έξι σερί νίκες και... εντυπωσιακό απολογισμό

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζει την πορεία του με «σπασμένα τα φρένα», παρουσιάζοντας ένα σύνολο που εκπέμπει σιγουριά, ωριμότητα και αυτοπεποίθηση. Η άνετη επικράτηση επί του Πανσερραϊκού στις Σέρρες επέκτεινε το σερί νικών σε έξι συνεχόμενους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι η ομάδα έχει βρει πλέον την ταυτότητα του Ρουμάνου τεχνικού.

Εurokinissi

Eπιδόσεις που «γεννούν» αναμνήσεις

Στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις, ο ΠΑΟΚ μετρά ισάριθμες νίκες. Και όχι απέναντι σε τυχαίους αντιπάλους. Κέρδισε Ολυμπιακό στην Τούμπα, ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, Λιλ στη Γαλλία, Βόλο, ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό, σημειώνοντας συνολικά 20 γκολ και δεχόμενος μόλις 5, εκ των οποίων τα τρία στο εκτός έδρας ματς με τη Λιλ.

Το στατιστικό αυτό δεν είναι απλώς εντυπωσιακό είναι καθρέφτης της αγωνιστικής του ισορροπίας. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει με ευκολία, αμύνεται με πειθαρχία και δείχνει να έχει αποκτήσει εκείνη τη σταθερότητα που χαρακτήριζε την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2024. Η εικόνα του στο χορτάρι αποπνέει σιγουριά. Δεν κυνηγάει το αποτέλεσμα, το διαμορφώνει. Δεν περιμένει τις συγκυρίες, τις δημιουργεί.

Κάθε του αγώνας μοιάζει να είναι συνέχεια του προηγούμενου. Η ένταση, η οργάνωση, η πίεση, η σωστή αλληλουχία κινήσεων, όλα θυμίζουν ομάδα που έχει εκπαιδευτεί να λειτουργεί με αυτοματισμούς.

Ο στρατιώτης Οζντόεφ και η πολυπρόσωπη επίθεση

Η φιγούρα του Μαγκομέντ Οζντόεφ αποτελεί σύμβολο αυτής της μεταμόρφωσης. Ο Ρώσος χαφ πέτυχε δύο γκολ για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, φτάνοντας τα πέντε συνολικά στη σεζόν και αναδεικνύεται σε έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή, δίπλα στον «ακούνητο» Μεϊτέ, με τις επιλογές του Λουτσέσκου στην μεσαία γραμμή να πληθύνονται με την άφιξη του Ζαφείρη τον Ιανουάριο.

Eurokinissi

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει πλέον να έχει 14 διαφορετικούς σκόρερ στη σεζόν, με τελευταίο τον Μπιάνκο, ο οποίος χθες στις Σέρρες πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Μια στατιστική που δείχνει την «επιθετική πολυφωνία» του Δικεφάλου και ότι μπορεί να βρει λύσεις στο σκοράρισμα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Χαρακτηριστικό είναι το δεύτερο γκολ απέναντι στον Πανσερραϊκό, όπου χρειάστηκαν μόλις 17,6 δευτερόλεπτα και επτά επαφές με την μπάλα για να ολοκληρωθεί μια εκπληκτική επιθετική μετάβαση που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή Λουτσέσκου.

Ομάδα με τη σφραγίδα του προπονητή

Ο Λουτσέσκου έχει μεταδώσει στην ομάδα του τη φιλοσοφία του: κάθε φάση, κάθε αγώνας, κάθε λεπτό μετρά. Δεν υπάρχει εφησυχασμός, ούτε «εύκολα» παιχνίδια. Η έννοια της νοοτροπίας του νικητή, που τόσο συχνά μένει στα λόγια, έχει γίνει πράξη. Ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει επειδή είναι καλύτερος στα χαρτιά, κερδίζει γιατί είναι πιο έτοιμος, πιο ώριμος, πιο πιστός στο σχέδιο.

Ακόμα και όταν προηγείται, δεν σταματά να πιέζει. Όταν έχει απέναντί του αντιπάλους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Παίζει το δικό του ποδόσφαιρο, με υπομονή στην κυκλοφορία, καθαρό μυαλό στις επιλογές, ψυχραιμία στην άμυνα και αποφασιστικότητα στην επίθεση.

Αυτή η εικόνα ωριμότητας είναι προϊόν δουλειάς και συνέπειας. Ο ΠΑΟΚ δεν έφτασε εδώ τυχαία, πέρασε μέσα από πίεση, ήττες και ανασφάλειες, με πιο χαρακτηριστική την ισοπαλία στη Τρίπολη. Τώρα, δείχνει να έχει βρει το μέτρο, την εσωτερική του ισορροπία. Όταν μια ομάδα σκοράρει με τόσους διαφορετικούς παίκτες, όταν αμύνεται με τέτοια συνοχή και όταν αποπνέει τόση αυτοπεποίθηση, τότε δεν μιλάμε απλώς για καλή φόρμα, αλλά για σταθερή αγωνιστική ωριμότητα.

Η πορεία των έξι αυτών νικών δεν είναι απλώς στατιστικό δεδομένο. Είναι ένδειξη μιας ομάδας που ξέρει ποια είναι και τι θέλει να γίνει. Με προπονητή που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και παίκτες που λειτουργούν σαν ένα σώμα, ο ΠΑΟΚ δείχνει έτοιμος να κοιτάξει ψηλότερα, χωρίς να χρειάζεται μεγάλα λόγια. Οι αριθμοί, άλλωστε, μιλούν ήδη από μόνοι τους.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στους δύο επόμενους, εξαιρετικά κρίσιμους αγώνες: υποδέχεται τη Γιούνγκ Μπόις στην Τούμπα για το Europa League και ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, σε ένα ματς που έχει χαρακτήρα τελικού για τους πράσινους.