Περάσανε τα χρόνια και παρά τις αλλαγές είσαι ακόμα εκείνο το παιδί που αντέχει

Ο Τάισον Μπαρσέλος Φρέντα δεν είναι μια απλή περίπτωση ποδοσφαιρίστη. Είναι η ενσάρκωση της ποδοσφαιρικής ευφυΐας και της νιότης που αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στον χρόνο.

Σε μια ηλικία που πολλοί συνάδελφοί του έχουν κρεμάσει τα παπούτσια τους, ο Τάισον όχι μόνο συνεχίζει, αλλά παραμένει βασικός και καθοριστικός. Η «τρέλα» του, η δίψα του και η αγάπη του για το παιχνίδι είναι εμφανείς σε κάθε του εμφάνιση.

Η επιμονή του Λουτσέσκου και η δικαίωση

Από το τέλος της περσινής σεζόν, ο Λουτσέσκου επέμεινε στην παραμονή του Τάισον, ίσως με διαφορετικό ρόλο, αλλά για τους ίδιους απαράλλαχτους λόγους. Και ο Βραζιλιάνος τον δικαιώνει πλήρως. Με σωματικά προσόντα που παραπέμπουν σε εικοσάρη, καλύπτει με άνεση τη θέση του εξτρέμ που απαιτεί τα πάντα,σπριντ, αντοχή, ευφυΐα και επιστροφές. Ακόμη και ο 13 χρόνια νεότερός του Βαγιαννίδης τον χαρακτήρισε πρόσφατα ως τον αντίπαλο που τον δυσκόλεψε περισσότερο.

Ο αντίκτυπός του στα μεγάλα ματς είναι αδιαμφισβήτητος. Μέχρι στιγμής, ο Βραζιλιάνος έχει αγωνιστεί 1029 λεπτά, έχει μοιράσει κρίσιμες ασίστ (με Αστέρα, Πανσερραϊκό, Παναθηναϊκό και Κηφισιά) και έχει σημάνει την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με σημαντικά γκολ, όπως αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό. Στα τρία τελευταία παιχνίδια (Πανσερραϊκός, Παναθηναϊκός, Κηφισιά) μετράει 2 γκολ και 2 ασίστ.

Η παράσταση με την Κηφισιά και το... παρών-μέλλον

Το παιχνίδι με την Κηφισιά ήρθε απλώς να υπενθυμίσει την αδιαμφησβήτητη αξία του. Δύο γκολ σχεδόν καρμπόν και μια συνολική ηγετική εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και πάθος. Οι πέντε τελικές, περισσότερες από ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα, το 86% ακρίβειας στις πάσες και οι 7/10 κερδισμένες μονομαχίες αποτυπώνουν και με αριθμούς την επιδραστικότητα του Βραζιλιάνου στο παιχνίδι του δικέφαλου.

Βαδίζοντας προς τα 38 του, ο Τάισον διαλύει τη λογική και ξαναγράφει την ιστορία, αποδεικνύοντας ότι το πάθος και η δίψα για το παιχνίδι δεν έχουν ηλικία. Το μέλλον του Τάισον θα συζητηθεί στο τέλος της σεζόν. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία για παίκτες αυτής της ηλικίας και αυτής της πορείας. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο έχει ξεκινήσει τη χρονιά δημιουργεί την αίσθηση ότι το ενδεχόμενο παραμονής του δεν είναι απλώς ανοικτό, αλλά πιθανό.

Ο Λουτσέσκου έχει δίπλα του έναν ποδοσφαιριστή που ξέρει πώς να διαχειρίζεται την πίεση, που δίνει ρυθμό στην ομάδα και που αποτελεί τον πιο έμπειρο καθοδηγητή στους νεότερους.

Κι όσο τα πόδια του επιτρέπουν, η σχέση αυτή μοιάζει να έχει μέλλον.