Ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας

Ο Μάριος Βήχος κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος, καθώς ο 25χρονος αριστερός μπακ του Λεβαδειακού εξαργύρωσε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τους Βοιωτούς.

Η συνολική παρουσία του Βήχου στο πρωτάθλημα είχε ως αποτέλεσμα την κλήση στην «γαλανόλευκη», η οποία αντιμετωπίζει έλλειψη λύσεων στην αριστερή πτέρυγα της άμυνας. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννούλης αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δικέφαλο και έμεινε εκτός αποστολής για τον αποψινό αγώνα με τη Σκωτία, ενώ και ο Κυριακόπουλος είναι επίσης τραυματίας.

Ο Γιοβάνοβιτς, επιδιώκοντας να έχει μια έξτρα λύση πίσω από τον Τσιμίκα, επέλεξε τον Βήχο, ο οποίος φέτος έχει καταγράψει 14 συμμετοχές με τον Λεβαδειακό, μετρώντας 1 γκολ και 1 ασίστ.

Ο Βήχος θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα για τον αγώνα με τη Σκωτία στο Καραϊσκάκης (15/11, 21:45), ενώ θα ακολουθήσει την αποστολή στην Ουγγαρία για την αναμέτρηση με τη Λευκορωσία την Τρίτη.