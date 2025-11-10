Εθνική Ελλάδας: Η επιλογή του Γιοβάνοβιτς που θα αντικαταστήσει τον Ιωαννίδη στην επίθεση

Έπειτα από την ολοκλήρωση των συλλογικών αγωνιστικών υποχρεώσεων, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ξεκινάει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας, για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τη «γαλανόλευκη» να έχει αποκλειστεί και μαθηματικά.

Ο Φώτης Ιωαννίδης τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της Σπόρτιγκ Λισαβόνας, απέναντι στη Σάντα Κλάρα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου, με τον διεθνή επιθετικό να μένει εκτός για περίπου έξι εβδομάδες.

Αντικαταστάτης του, στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, είναι ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας, έπειτα από τις εξαιρετικές φετινές του εμφανίσεις.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε και τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος ως αλλαγή.