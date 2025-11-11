Ανδρέας Τεττέη: Υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards 2025 ως Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού

Ο Ανδρέας Τεττέη διανύει ένα τριήμερο, το οποίο θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του. Μία ημέρα μετά την ενσωμάτωσή του στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, φορώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος ανδρών, γνωστοποιήθηκε στον νεαρό επιθετικό της Κηφισιάς πως βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για τα FIFPRO Merit Awards 2025, ως Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού.

Την είδηση έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό ο ΠΣΑΠΠ, που είναι μέλος της FIFPRO. Τα βραβεία FIFPRO Merit δίνονται κάθε χρόνο σε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και το δημόσιο βήμα, που τους δίνεται μέσα από τις αθλητικές επιτυχίες, ώστε να επιφέρουν σημαντικές θετικές αλλαγές πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, ανακοινώνουμε ότι ο Ανδρέας Τεττέη, Πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τα FIFPRO Merit Awards 2025, έναν θεσμό που τιμά ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.



Τα βραβεία απονέμονται σε τρεις κατηγορίες:

Player Activism: Για δράσεις που προωθούν την κοινωνική αλλαγή.



Player Impact: Για πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά ζωές ανθρώπων.



Player Voice: Για τη χρήση της φωνής των παικτών, ώστε να εμπνεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν.



Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη Γενική Συνέλευση της FIFPRO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, 18–20 Νοεμβρίου 2025.



Συγχαρητήρια Ανδρέα για την υποψηφιότητά σου και για το παράδειγμα που δίνεις. Τόσο ως αθλητής όσο και ως άνθρωπος!»