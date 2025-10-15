Το πόστ του Τεττέη μετά την συμφωνία με τον Παναθηναϊκό - «Τα όνειρα είναι για να πραγματοποιούνται»

Ο Ανδρέας Τεττέη φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στην μετακόμισή του από την ομάδα της Κηφισιάς στον Παναθηναϊκό, μάλιστα πακέτο με τον Παύλο Παντελίδη. Οι δυο τους φαίνεται να εξαργυρώνουν την πολύ καλή σεζόν που διανύουν, με τον Παναθηναϊκό όπως φαίνεται να βγαίνει νικητής και να κάνει δικούς του τους ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς.

Ο υψηλόσωμος φορ θα ενταχθεί στις τάξεις του «τριφυλλιού» τον Γενάρη. Ο Τεττέη φαίνεται να είναι πολύ ικανοποιημένος με την εξέλιξη αυτή, και το δείχνει με ένα ποστάρισμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Τα όνειρα είναι μόνο όνειρα, μέχρι να ξυπνήσεις και να τα κάνεις πραγματικότητα», έγραψε ο 24χρονος επιθετικός.

Το story του Τεττέη: