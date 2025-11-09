Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Βαθμολογία

Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ - Πρώτος ο Ολυμπιακός

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά το πέρας της 10ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη, με γκολ του Νασιμέντο και δύο πέναλτι του Ελ Καμπί. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή με 25 βαθμούς. Η ΑΕΚ νίκησε 0-1 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με γκολ του Πινέδα στο 74’. Η ομάδα έφτασε τους 22 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ παραμένει προτελευταίος με 6 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚστο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής με γκολ Πάντοβιτς και Γέντβαϊ, σπάζοντας το σερί 7 νικών των «ασπρόμαυρων». Ο Μπενίτεθ πανηγύρισε το πρώτο του σημαντικό τρίποντο.

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 25
  2. ΠΑΟΚ 23
  3. ΑΕΚ 22
  4. Λεβαδειακός 18
  5. Βόλος 18
  6. Παναθηναϊκός 15*
  7. Άρης 13
  8. Κηφισιά 12
  9. Παναιτωλικός 11
  10. Ατρόμητος 9
  11. Αστέρας AKTOR 7
  12. ΑΕΛ Novibet 7
  13. ΟΦΗ 6*
  14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο (22/11)

  • Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός (19:30)
  • Ολυμπιακός - Ατρόμητος (20:00)

Κυριακή (23/11)

  • Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (17:00)
  • ΠΑΟΚ - Κηφισιά (19:00)
  • ΑΕΚ - Άρης (21:00)

Δευτέρα (24/11)

  • Βόλος - Λεβαδειακός (18:00)
  • ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ (20:00)

