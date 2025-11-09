Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ - Πρώτος ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη, με γκολ του Νασιμέντο και δύο πέναλτι του Ελ Καμπί. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή με 25 βαθμούς. Η ΑΕΚ νίκησε 0-1 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με γκολ του Πινέδα στο 74’. Η ομάδα έφτασε τους 22 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ παραμένει προτελευταίος με 6 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚστο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής με γκολ Πάντοβιτς και Γέντβαϊ, σπάζοντας το σερί 7 νικών των «ασπρόμαυρων». Ο Μπενίτεθ πανηγύρισε το πρώτο του σημαντικό τρίποντο.



Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 25 ΠΑΟΚ 23 ΑΕΚ 22 Λεβαδειακός 18 Βόλος 18 Παναθηναϊκός 15* Άρης 13 Κηφισιά 12 Παναιτωλικός 11 Ατρόμητος 9 Αστέρας AKTOR 7 ΑΕΛ Novibet 7 ΟΦΗ 6* Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο (22/11)

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός (19:30)

Ολυμπιακός - Ατρόμητος (20:00)

Κυριακή (23/11)

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (17:00)

ΠΑΟΚ - Κηφισιά (19:00)

ΑΕΚ - Άρης (21:00)

Δευτέρα (24/11)