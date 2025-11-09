Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ - Πρώτος ο Ολυμπιακός
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά το πέρας της 10ης αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη, με γκολ του Νασιμέντο και δύο πέναλτι του Ελ Καμπί. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή με 25 βαθμούς. Η ΑΕΚ νίκησε 0-1 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με γκολ του Πινέδα στο 74’. Η ομάδα έφτασε τους 22 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ παραμένει προτελευταίος με 6 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚστο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής με γκολ Πάντοβιτς και Γέντβαϊ, σπάζοντας το σερί 7 νικών των «ασπρόμαυρων». Ο Μπενίτεθ πανηγύρισε το πρώτο του σημαντικό τρίποντο.
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 25
- ΠΑΟΚ 23
- ΑΕΚ 22
- Λεβαδειακός 18
- Βόλος 18
- Παναθηναϊκός 15*
- Άρης 13
- Κηφισιά 12
- Παναιτωλικός 11
- Ατρόμητος 9
- Αστέρας AKTOR 7
- ΑΕΛ Novibet 7
- ΟΦΗ 6*
- Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο (22/11)
- Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός (19:30)
- Ολυμπιακός - Ατρόμητος (20:00)
Κυριακή (23/11)
- Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (17:00)
- ΠΑΟΚ - Κηφισιά (19:00)
- ΑΕΚ - Άρης (21:00)
Δευτέρα (24/11)
- Βόλος - Λεβαδειακός (18:00)
- ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ (20:00)