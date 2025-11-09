Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πιάστηκαν στα χέρια Μλαντένοβιτς και Μπιάνκο - Τους χώρισε ο Λουτσέσκου

Το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League «βάφτηκε» πράσινο! Ο Παναθηναϊκός με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο από τους Πάντοβιτς (20') και Γέντβαϊ (31') επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ, βάζοντας τέλος σε ένα σερί 7 διαδοχικών νικών των «ασπρόμαυρων».

Όπως είναι λογικό, το τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού είχε αρκετές μονομαχίες και ένταση, με το σκορ στο 2-1 να είναι «ρευστό» και τις δύο ομάδες να παλεύουν μέχρι τέλους, η κάθε μια για να διεκδικήσει ότι περισσότερο μπορεί στο ματς. Σε μια τέτοια φάση στο 90', Μλαντλένοβιτς και Μπιάνκο πιάστηκαν στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να σπεύδουν να τους χωρίσουν πριν κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ραζβάν Λουτσέσκου, που έτρεξε άμεσα να χωρίσει τους δύο παίκτες.

Eurokinissi

Δείτε το VIDEO με τη στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Μπιάνκο και Μλαντένοβιτς.