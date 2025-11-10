ΠΑΟΚ: Μεγάλο πλήγμα για τον «Δικέφαλο του Βορρά» - Θλάση στον δεξί δικέφαλο ο Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό, όμως το αποτέλεσμα δεν είναι το μόνο αρνητικό που προέκυψε από το συγκεκριμένο ματς, αφού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε τραυματίας στο 75ο λεπτό. Ο διεθνής επιτελικός, που είχε βρεθεί άλλες δυο φορές στο έδαφος από σκληρά μαρκαρίσματα, υπέστη μυϊκό τραυματισμό και αναγκάστηκε να δώσει την θέση του στον Ιβανούσετς.

Το πρωί της Δευτέρας (10/11) ο Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς που είχε υποστεί, με τα νέα να μην είναι ιδιαίτερα καλά. Οι εξετάσεις που έγιναν στον «Ντέλια» έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου βαθμού.