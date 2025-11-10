ΠΑΟΚ: Κακός στο πρώτο μέρος, βελτιωμένος στο δεύτερο αλλά χωρίς ουσία θυμήθηκε πως είναι να χάνεις

Γράφει ο Κώστας Μπατζώνης

Ο ΠΑΟΚ, μετά από ακόμα ένα, αυτή την φορά, Ευρωπαϊκό ξέσπασμα απέναντι στην Γιούνγκ Μπόις (4-0) ταξίδεψε στην Αθήνα και στην Λεωφόρο, με την ψυχολογία στα ύψη, για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής. Ο δικέφαλος γνώρισε την ήττα από το «τριφύλλι» (2-1) θυμίζοντας σε όλους ότι παρά την καταπληκτική εικόνα που έχει τον τελευταίο μήνα, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου δεν είναι αψεγάδιαστη.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στο πρώτο ημίχρονο, καθώς παρόλο που είχε την κατοχή, δεν απείλησε καμία στιγμή την εστία του Λαφόντ. Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει την καλύτερη απόδοση, εκμεταλλεύτηκε την καλή του περίοδο μέσα στο παιχνίδι, και όντας αποτελεσματικός, έκανε τις δυο από τις τρείς μεγάλες του ευκαιρίες γκολ. Το «τριφύλλι» παρόλο που είχε απουσίες, κατάφερε να τις καλύψει επάξια. Μοναδικό φορ στην αποστολή ήταν ο Πάντοβιτς, ο οποίος άνοιξε και το σκορ, ενώ ο Γέντβαι αγωνιζόμενος ως δεξί μπακ, ελέω απουσιών του Κώτσιρα και του Καλάμπρια, σκόραρε επίσης, δείχνοντας ότι ο Ράφα Μπενίτεθ καταφέρνει να πάρει το 100% από τους παίκτες του αυτή την στιγμή.

Οι παίκτες-κλειδιά μεσοαμυντικά δεν ήταν σε καλή μέρα

Στην στην αναμέτρηση της Λεωφόρου φάνηκε πόσο ρόλο παίζει η απόδοση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, και πόσο επηρεάζεται η απόδοση της ομάδας από αυτούς. Πρώτο παράδειγμα είναι ο Μεϊτέ. Ο υψηλόσωμος μέσος δεν έπιασε την καλή του απόδοση, δεν θύμισε σε τίποτα τον «οδοστρωτήρα» που έχουμε συνηθίσει φέτος, παίζοντας χωρίς την ενέργεια που συνήθως βγάζει στον χώρο του κέντρου, κάνoντας λάθη ιδιαίτερα στις μονομαχίες. Επίσης η αμυντική δυάδα δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα. Ο Λόβρεν δεν φάνηκε να έχει την συγκέντρωση και την ηγετικότητα που τον διακρίνει φέτος, στοιχεία που τον έχουν χρίσει σημαντικό γρανάζι στην άμυνα του δικεφάλου, ενώ φάνηκε η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού στον Κεντζιόρα, καθώς ο Πολωνός δεν εξέπεμπε την σιγουριά που έβγαζε την περσινή σεζόν που ήταν βασικός και αναντικατάστατος.

Φτωχός επιθετικά δικέφαλος και ο κοινά αποδεκτός Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ δημιουργικά δεν θύμισε σε τίποτα την καταιγιστική εικόνα του στα τελευταία παιχνίδια, που έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο, δεν σταματούσε να δημιουργεί απειλές στα αντίπαλα καρέ, και μάλιστα με καταπληκτικούς αυτοματισμούς και συνδυασμούς. Ο Γιακουμάκης έδινε μάχες συνεχώς με τους Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν, και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ με αξιώσεις σε αυτόν, ο Ντεσπόντοφ δεν κατάφερε να βοηθήσει ιδιαίτερα, με εξαίρεση τις πολύ καλές στατικές φάσεις, που έστελνε την μπάλα με καλές εκτελέσεις στην μικρή περιοχή, ενώ ο Ζίβκοβιτς όποτε έπαιρνε την μπάλα ήταν κλεισμένος, αφού ο Μπενίτεθ διάβασε καλά τις «πηγές κινδύνου» του δικεφάλου και προσπάθησε να τις περιορίσει στο έπακρο. Ακόμα και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού δεν ήταν στα καλύτερά του. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πέρα από το γεγονός ότι ο Σιώπης τον κυνηγούσε όπου πήγαινε και του έκανε την ζωή δύσκολη, ο 23χρονος βιρτουόζος δεν μπόρεσε να μετουσιώσει την φαντασία του και το ταλέντο του. Μέχρι το 61ο λεπτό, που θύμισε σε όλους γιατί είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα. Η κοφτή του ντρίπλα στον ανήμπορο Γεντβάι ήταν όνειρο, ενώ το τελείωμα του λες και ήταν τηλεκατευθυνόμενο με κάποιο τηλεχειριστήριο. Ο Κωνσταντέλιας έδειξε πως ακόμα και σε μέτριες βραδιές του μπορεί να κάνει την διαφορά, ξεσηκώνοντας μάλιστα και το κοινό της Λεωφόρου, που προστέθηκε στα αντίπαλα γήπεδα της Ελλάδας που προσκύνησαν το ταλέντο του, και τον καταχειροκρότησαν.

Ένας «Ντέλιας» δεν φέρνει την άνοιξη - Το θέμα Τσάλοφ

Βέβαια για το ΠΑΟΚ ένας Κωνσταντέλιας δεν «φέρνει την άνοιξη». Ότι απειλή δημιούργησε ο δικέφαλος έγραφε σε μεγάλο ποσοστό το όνομα του «Ντέλια», και όταν αποχώρησε τραυματίας φάνηκε η αδυναμία επιθετικά ακόμη περισσότερο. Καμία απειλή, καμία δημιουργία προϋποθέσεων, κανένα άγχος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο πλέον πως ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Η είσοδος του Τσάλοφ στο γήπεδο όχι μόνο δεν βοήθησε σε τίποτα την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά έδειξε για ακόμη μια φορά την αδυναμία του Ρώσου, πρώτα πνευματικά, καθώς φαίνεται ότι αυτή η δυστοκία του και η χαμηλή του απόδοση τον έχει επηρεάσει, και μετά φυσικά αγωνιστικά, αφού πέρα από μερικές εξάψεις με μια επαφή, δεν βοήθησε καθόλου στο να απειλήσει ο δικέφαλος.

Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα προφανώς, και μετά την νίκη του Ολυμπιακού επι της Κηφισιάς, και το διπλό της ΑΕΚ στην Κρήτη, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ο μοναδικός χαμένος αυτής της αγωνιστικής. Τα πράγματα όμως μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Ναι, φυσικά βαθμολογικά ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν η μόνη ομάδα από τους διεκδικητές που δεν κέρδισε, αλλά αυτό το ματς μπορεί να αποδειχθεί ένα μεγάλο μάθημα και μια προσγείωση χωρίς μεγάλη ζημιά, και σε καλό χρονικό σημείο, για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει αποδείξει, ότι αν μη τι άλλο, ξέρει να διαχειρίζεται άψογα το ρόστερ του, και να καταφέρνει να πάρει το 1000% από κάθε παίκτη. Αυτή την στιγμή, ο 56χρονος τεχνικός «τρίβει τα χέρια του», γιατί βλέπει την διακοπή για τις εθνικές να έρχεται στο κατάλληλο σημείο, ώστε η ομάδα του να ανασυγκροτηθεί και να βγει από αυτή την ήττα πιο δυνατή ενόψει συνέχειας.