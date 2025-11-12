Πόσα χρήματα ζητά η Λάτσιο για τον Χρήστο Μανδά- Το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Ρώμη μοιάζει να μετράει… αντίστροφα. Ο διεθνής τερματοφύλακας, που δεν έχει βρει τον χρόνο συμμετοχής που περίμενε στη Λάτσιο, φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο αποχώρησης τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι «λατσιάλι» έχουν ήδη καθορίσει το ποσό που θα ζητήσουν για να ανάψει το «πράσινο φως» σε ενδιαφερόμενες ομάδες.



Η τιμή πώλησης, όπως αναφέρει η Corriere dello Sport, κυμαίνεται στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ , πολύ χαμηλότερα από τα 20 εκατομμύρια που αποτιμούνταν ο Μανδάς το περασμένο καλοκαίρι. Η πτώση της αξίας του συνδέεται με την περιορισμένη παρουσία του στο γήπεδο, καθώς έχει μείνει στη σκιά των βασικών επιλογών του προπονητή, παρά το ταλέντο και τις προοπτικές του.



Η Λάτσιο, πάντως, δεν κρύβει πως θέλει να «ρευστοποιήσει» τον διεθνή πορτιέρο για να ενισχύσει το ταμείο της ενόψει των χειμερινών κινήσεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, αλλά η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον 24χρονο.



Μεταξύ των συλλόγων που έχουν δείξει ενδιαφέρον είναι και ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» είχαν ήδη πραγματοποιήσει scouting στον Μανδά, βλέποντάς τον ως μια ποιοτική και εφικτή επιλογή για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο Ράφα Μπενίτεθ αναζητά έναν τερματοφύλακα που θα δώσει σταθερότητα και ο Έλληνας της Λάτσιο φαίνεται να πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

