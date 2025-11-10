Πώς οι αλλαγές προπονητών οδηγούν σε περισσότερους τραυματισμούς - Το παράδειγμα του Παναθηναϊκού

Οι πρώτες ημέρες του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έφεραν νέα δεδομένα για τους ποδοσφαιριστές των «πράσινων». Πέρα από την προσαρμογή των παικτών στο νέο τακτικό πλάνο της ομάδας, οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» καλούνται να ανταπεξέλθουν και σε ένα νέο, αναδιαμορφωμένο οργανόγραμμα προπονήσεων.

Γράφει ο Χρήστος Μπαμπούλης

Ωστόσο, μία εκτενής έρευνα της UEFA «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» σχετικά με την προσαρμογή των ποδοσφαιριστών στο νέο ασκησιολόγιο, αφού όπως διαπιστώνεται, συχνά μία αλλαγή προπονητή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Πέρα από τον προφανή στόχο ενός προπονητή για αθλητικές επιτυχίες, νίκες και κατακτήσεις τίτλων, προτεραιότητα για τους τεχνικούς αποτελεί και η διατήρηση ενός υγιούς ρόστερ. Βέβαια, οι ειδικοί αναφέρουν πως η άφιξη ενός νέου προπονητικού επιτελείου σε μία όμαδα τις περισσότερες φορές οδηγεί σε μία βραχύχρονη αύξηση των τραυματισμών.

Το παράδειγμα της Premier League

Υπάρχει μία πληθώρα από παραδείγματα, στα οποία νέοι προπονητές «έχασαν» γρήγορα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ποδοσφαιριστές της ομάδας λόγω τραυματισμών.

Όταν ο Γιούργκεν Κλοπ - ο οποίος φημίζεται για το ποδόσφαιρο υψηλής έντασης, που παίζουν οι ομάδες του - ανέλαβε τα ηνία της Λίβερπουλ το 2015, οι παίκτες του αντιμετώπισαν περισσότερους από 20 διαφορετικούς τραυματισμούς μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του Γερμανού στην ομάδα.

Αργότερα, ο Ολλανδός προπονητής Ρέιμοντ Φερχάιεν δήλωσε πως «ο Κλοπ έχει προκαλέσει στους ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ 20 τραυματισμούς οπισθιαίων μηριαίων μυών μετά από δέκα μήνες στην ομάδα» και κατηγόρησε τον Γερμανό πως παρά το γεγονός πως ο ίδιος έχει ευθύνη για τους τραυματισμούς αυτούς «ρίχνει το φταίξιμο» σε εξωγενείς παράγοντες.

Λίγους μήνες μετά, όταν η Λίβερπουλ κλήθηκε να δώσει δύο αγώνες σε διάστημα μικρότερο από 48 ώρες, ο Κλοπ δήλωσε: «Πώς είναι δυνατό να μην παίξαμε καλά; Μήπως φταίνε οι τραυματισμοί;», για να λάβει την «πληρωμένη» απάντηση του Φερχάιεν πως «οι προπονήσεις δεν είναι καλές».

Τι δηλώνουν οι φυσιοθεραπευτές

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών, κάτω από τις οποίες προκύπτουν οι τραυματισμοί, ο φυσιοθεραπευτής Μπεν Γουόρμπερτον αναφέρει πως είναι γνωστό στους κύκλους των γιατρών και φυσιοθεραπευτών στις ομάδες πως όταν ένας νέος προπονητής φτάνει στην ομάδα, οι τραυματισμοί αυξάνονται.

«Οι ποδοσφαιριστές θέλουν να εντυπωσιάσουν τον καινούριο προπονητή, ώστε να εξασφαλίσουν μία θέση στην αρχική ενδεκάδα. Είναι μία ευκαιρία για μία νέα αρχή.

Πολλές φορές δεν ενημερώνουν το ιατρικό επιτελείο για μικροπροβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και συχνά προπονούνται παρά το γεγονός πως αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις, εξέλιξη, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο τραυματισμό».

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα των προπονήσεων και στις ασκήσεις που ακολουθούνται, επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. «Αν, για παράδειγμα, ένας νέος προπονητής θελήσει να επιβάλλει πρόγραμμα εκγύμνασης με βάρη, οι ποδοσφαιριστές μπορεί να αντιμετώπισουν τραυματισμούς, σε περίπτωση που τα σώματα τους δεν είναι συνηθισμένα».

Τι αναφέρουν οι αναλυτές δεδομένων

Ο Μπεν Ντίνερι, ιδρυτής του Premier Injuries, μίας ιστοσελίδας που συγκεντρώνει και καταγράφει δεδομένα σχετικά με τους τραυματισμούς στην Premier League, συμφωνεί με τον Γουόρμπερτον.

«Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Υπάρχει το ιατρικό ιστορικό των παικτών, το οποίο μπορεί ένας νέος προπονητής να μη γνωρίζει τόσο καλά, όσο το γνώριζε το προηγούμενο προπονητικό επιτελείο. Επίσης, υπάρχει η κούραση. Ένας νέος προπονητής θα επιθυμήσει να πάρει από τους ποδοσφαιριστές του το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όμως μπορεί και να το παρακάνει. Τέλος, μεγάλο ρόλο παίζει και η ψυχολογία, αφού οι παίκτες δουλεύουν πολύ σκληρά για να διακριθούν στις προπονήσεις όταν φτάνει ένας νέος τεχνικός στον πάγκο της ομάδας που αγωνίζονται. Όλα αυτά, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα».

Η τεράστια έρευνα της UEFA

Υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο δείγμα από έρευνες, στο οποίο διαπιστώνεται πως η αλλαγή προπονητή οδηγεί σε περισσότερους τραυματισμούς. Το Uefa Elite Club Injury Study δημοσιεύτηκε το 2023 και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους τραυματισμούς και τις θλάσεις στους οπισθιαίους μηριαίους μύες κατόπιν αλλαγών στο προπονητικό επιτελείο 14 ελίτ ποδοσφαιρικών ομάδων, οι οποίες, βέβαια, δε κατονομάζονται.

Τα ευρήματα δείχνουν πως όταν ένας νέος προπονητής φέρνει στην ομάδα το δικό του επιτελείο όσον αφορά τη φυσική κατάσταση και τις επιδόσεις των παικτών, οι σύλλογοι αντιμετωπίζουν τριπλάσιους τραυματισμούς σε σχέση με το προηγούμενο staff.

Μία ανάλογη μελέτη, που διεξήχθη στην Τουρκία το 2020 και αφορά συλλόγους της πρώτης κατηγορίας υποστηρίζει πως οι τραυματισμοί των ποδοσφαιριστών διπλασιάζονται κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες των νέων προπονητικών επιτελείων.

Πώς καταγράφονται οι επιδόσεις των ποδοσφαιριστών

Οι περισσότεροι κορυφαίοι σύλλογοι χρησιμοποιούν τεχνολογία GPS, προκειμένου να παρακολουθούν τους ποδοσφαιριστές, τόσο στους αγώνες όσο και στις προπονήσεις. Οι παίκτες φορούν συσκευές, οι οποίες αποθηκεύουν εργομετρικά δεδομένα και στοιχεία, που αφορούν την ταχύτητα και την απόσταση, που καλύπτουν τρέχοντας.

The way Cristiano Ronaldo takes care of himself and is always looking to improve is outstanding.



He's been wearing a wrist device this season in training, during club & international matches that helps:



1️⃣ Track health and fitness indicators

2️⃣ Measure vital body signs

3️⃣… pic.twitter.com/33I5v3hpm5 — TCR. (@TeamCRonaldo) October 26, 2023

Όπως δηλώνει ο Γουόρμπερτον «υπάρχουν προπονητές που πάνε πολύ χαλαρά στις προπονήσεις και μετά οι παίκτες στους αγώνες αντιμετωπίζουν μεγάλο φορτίο. Από την άλλη, υπάρχουν προπονητές που επειδή επιβαρύνουν πολύ τους ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις, τους προκαλούν προβλήματα τραυματισμών γιατί οι παίκτες φτάνουν κουρασμένοι στους αγώνες. Το κλειδί είναι η ισορροπία».

Η χρυσή «φόρμουλα» για τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ

Εύλογα, οι προπονητές θέλουν να μεταλαμπαδεύσουν το προπονητικό τους πλάνο στους παίκτες, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Παράλληλα, όταν ένας νέος προπονητής φτάνει σε μία ομάδα έχει ανάγκη από επιτυχή αποτελέσματα. Ωστόσο, όπως δηλώνει ο Γουόρμπερτον, κάτι τέτοιο μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό.

«Το νέο επιτελείο, το οποίο φτάνει στην ομάδα οφείλει να παρακολουθήσει κάθε έναν παίκτη ξεχωριστά στο γυμναστήριο, καθώς και να μελετήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις συσκευές GPS τις τελευταίες 4 με 6 εβδομάδες, προκειμένου να δει τι κάνει στο γήπεδο και σε τι φυσική κατάσταση βρίσκεται».

Ο Ράφα Μπενίτεθ συγχαίρει τους παίκτες του / Πηγή: Eurokinissi

Το «κλειδί» για τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό δεν είναι άλλο από το να ακολουθήσει τη μέθοδο της σταδιακής προσαρμογής.

«Το σημαντικό είναι να μην αλλάξουν πολλά πάρα πολύ γρήγορα. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων πρέπει να παραμείνει σταθερό τις πρώτες εβδομάδες, ώστε οι ποδοσφαιριστές να μην αντιμετωπίσουν μεγάλες αλλαγές στο φορτίο που δέχονται οι μύες τους».

Συνεπώς, οι ειδικοί αναφέρουν πως κρίσιμη για την προσαρμογή των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού στο νέο τακτικό πλάνο του Μπενίτεθ, είναι η καταγραφή των εργομετρικών τους δεδομένων, η διατήρηση της έντασης στις ασκήσεις των προπονήσεων και η βαθμιαία εφαρμογή του νέου προγράμματος.