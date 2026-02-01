Live Παναθηναϊκός - Κηφισιά στο ντεμπούτο του Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Super League με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στα τρίποντα, μετά το βαρύ 4-0 από την ΑΕΚ και το άκαρπο 0-0 με τον Ατρόμητο. Η αναμέτρηση έχει έντονο υπόβαθρο, καθώς στο ματς του πρώτου γύρου η Κηφισιά είχε επικρατήσει 3-2, αποτέλεσμα που ουσιαστικά έφερε εξελίξεις στον πάγκο των «πράσινων». Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, όμως παίρνει ανάσες από τις επιστροφές Καλάμπρια και Τσέριν, ενώ για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή και ο Αντίνο, που ξεκινάει βασικός.

