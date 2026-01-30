«Παιδί του Μπενίτεθ» με θητεία στην Premier League - Το προφίλ του Σισοκό που παίρνει ο Παναθηναϊκός

Οπως ενημερωθήκατε από το Athletiko, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε τελική συμφωνία για την απόκτηση του Μουσά Σισοκό από τη Γουότφορντ, ολοκληρώνοντας μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση του άξονα.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες, αξιολογώντας την περίπτωση του 36χρονου μέσου (16/8/1989) με πλούσια εμπειρία από τα γήπεδα της Premier League αγωνιζόμενος σε Τότεναμ, Νιουκάστλ και Γουότφορντ. Η υπόθεση είναι σε προχωρημένο στάδιο, με τον παίκτη να θεωρείται κλεισμένος από το «τριφύλλι».

Γεννημένος στις 16 Αυγούστου 1989 στο Μπλαν-Μενίλ, προάστιο του Παρισιού, ο Μουσά Σισοκό έχει ρίζες από το Μάλι, καθώς οι γονείς του κατάγονται από τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Μεγαλώνοντας στη λαϊκή συνοικία Rose des Vents, ήρθε σε επαφή με το ποδόσφαιρο από πολύ μικρή ηλικία, κάνοντας τα πρώτα του βήματα σε τοπικούς συλλόγους της περιοχής.

Μια... ζωή στην Premier League

Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τα έκανε την Τουλούζ, όπου και αναδείχθηκε. Αγωνίστηκε για έξι σεζόν στη Ligue 1, ξεπερνώντας τις 200 συμμετοχές, δείχνοντας από νωρίς τη δυναμική του ως box-to-box χαφ με έντονη φυσική παρουσία, αντοχές και ικανότητα να καλύπτει μεγάλους χώρους στο γήπεδο. Οι εμφανίσεις του δεν άργησαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον συλλόγων εκτός Γαλλίας.

Moussa Sissoko is BACK! 🫡 pic.twitter.com/mMl2KOIPxJ — Watford Football Club (@WatfordFC) July 10, 2024

Τον Ιανουάριο του 2013 μετακόμισε στην Αγγλία και την Premier League για λογαριασμό της Νιούκαστλ, όπου παρέμεινε για τριάμισι χρόνια καταγράφοντας 133 συμμετοχές με 12 γκολ και 20 ασίστ. Με τις «καρακάξες» εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας. Το καλοκαίρι του 2016 ήρθε το μεγάλο βήμα, με τη μεταγραφή του στην Τότεναμ έναντι ποσού που άγγιξε τα 30 εκατ. ευρώ. Στους Λονδρέζους έζησε την πιο γεμάτη και αναγνωρίσιμη περίοδο της καριέρας του, καταγράφοντας περισσότερες από 200 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με πέντε γκολ και 20 ασίστ.

Αποκορύφωμα αποτέλεσε η σεζόν 2018-19, όταν ήταν βασικό μέλος της ομάδας που έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League όπου η Τότεναμ ηττήθηκε από την Λίβερπουλ. Ακολούθησε η Γουότφορντ, με την οποία αγωνίστηκε αρχικά από το 2021, ενώ ενδιάμεσα επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ. Το 2024 γύρισε ξανά στη Γουότφορντ ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει 21 συμμετοχές σε 801' στην Championship



Σε διεθνές επίπεδο, ο Σισοκό προόδευσε στις ηλικιακές ομάδες της Γαλλίας και έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα εναντίον των Νήσων Φερόε τον Οκτώβριο του 2009. Βρέθηκε στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, όπου σημείωσε το πρώτο του γκολ με την εθνική του ομάδα εναντίον της Ελβετίας στη φάση των ομίλων, προτού η Γαλλία αποκλειστεί στα προημιτελικά.

Στο Euro 2016 ξεκίνησε βασικός τέσσερις φορές και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, παρά την τελική ήττα των «Μπλε» από την Πορτογαλία. Το 2017, ο Σισοκό σημείωσε το δεύτερο από τα διεθνή του γκολ σε μια φιλική νίκη με 5-0 επί της Παραγουάης. Την τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει 21 συμμετοχές σε 801' στην Championship με τη φανέλα της Γουότφορντ.

Πρόκειται για ένα όνομα με βαρύ βιογραφικό, έχοντας αφήσει και το αποτύπωμά του και σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερες από 70 συμμετοχές στην εθνική Γαλλίας. Έχει δώσει το «παρών» σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως Μουντιάλ και Euro, αποτελώντας για χρόνια σταθερή επιλογή στο ροτέισον των «τρικολόρ».

Οταν ο Μπενίτεθ «καιγόταν» για τον Σισοκό

Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε διοριστεί προπονητής της Νιούκαστλ τον Μάρτιο του 2016. Εκείνη τη χρονιά, ο σημερινός τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν είχε καταφέρει να αποφύγει τον υποβιβασμό, αλλά την επόμενη χρονιά εξασφάλισε την άνοδο κερδίζοντας την Championship. Κατά τη θητεία του στις «καρακάξες», ο Μπενίτεθ είχε στα χέρια του ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μεσαία γραμμή της ομάδας του.

Τον Μουσά Σισοκό. Ο 65χρονος προπονητής του Παναθηναϊκού είχε συνεργαστεί με τον Γάλλο μέσο κατά τη θητεία του στη Νιούκαστλ, με τον Σισοκό να σκοράρει ένα γκολ και να μοιράζει τρεις ασίστ σε 10 εμφανίσεις, υπό την καθοδήγηση του Μπενίτεθ, ο οποίος μάλιστα σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε υπερασπιστεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων», για το οποίο η διοίκηση της Νιούκαστλ ήθελε να τον παραχωρήσει.

Σύμφωνα με τα τότε σχόλιά του, η ομάδα δεν έχει βάλει σταθερό ποσό πώλησης στο κεφάλι του παίκτη και ο ίδιος ο προπονητής τόνισε πως ήθελε να διατηρήσουν τον Σισοκό στο ρόστερ.

«Ξέρουμε ότι ολοκλήρωσε τη σεζόν σε πολύ καλή κατάσταση, τον εκτιμώ πολύ και θέλουμε να τον έχουμε μαζί μας», ήταν μερικά από τα λόγια του Μπενίτεθ. Ο Σισοκό εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο επίκεντρο μεταγραφικών φημών μετά την υποβιβασμένη Νιούκαστλ, ελκύοντας ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, ενώ και ο ίδιος είχε δείξει τη διάθεσή του να συνεχίσει σε υψηλότερο επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπενίτεθ είχε επιμείνει δημόσια ότι η ομάδα ήθελε να τον κρατήσει, δίνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν ήταν προς πώληση εκείνη τη στιγμή.

Πηγή: Athletiko.gr