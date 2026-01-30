Βικτόρια Πλζεν: Η αήττητη πρόκληση μπροστά στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Βικτόρια Πλζεν στα playoffs του Europa League. Η παρουσία των Τσέχων στη League Phase του Europa League δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι τόσο για το θέαμα όσο για τη ανασταλτική συνέπεια που τη χαρακτήρισε. Η τσεχική ομάδα ήταν η μόνη που ολοκλήρωσε τις οκτώ αγωνιστικές χωρίς ήττα, κάτι που από μόνο του αποτελεί ξεχωριστό επίτευγμα σε μια διοργάνωση με τόσο διαφορετικά αγωνιστικά προφίλ και απαιτήσεις.

144 games have been played in 🟠 UEL league stage.



Only 1 team has remained unbeaten.



🇨🇿 FC Viktoria Plzen pic.twitter.com/iH7ezhu6gn — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 29, 2026





Ο απολογισμός της ήταν τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες, συγκομιδή που της επέτρεψε να βρεθεί άνετα στη ζώνη των Playοffs, τερματίζοντας 14η με 14 βαθμούς. Το στοιχείο, όμως, που πραγματικά ξεχωρίζει είναι η αμυντική της λειτουργία. Με μόλις τρία γκολ παθητικό σε οκτώ παιχνίδια, η Πλζεν παρουσίασε την πιο «σφιχτή» άμυνα της League Phase.



Αντίθετα, επιθετικά δεν εντυπωσίασες. Τα οκτώ γκολ που πέτυχε δεν την κατατάσσουν ψηλά στη σχετική λίστα, όμως αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη φιλοσοφία της. Προτεραιότητα στο να μη δεχθεί φάσεις και εκμετάλλευση των στιγμών που θα παρουσιαστούν.



Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη μία εικόνα από την αντίπαλό του, καθώς οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο ΟΑΚΑ στη League Phase, σε ένα παιχνίδι χωρίς γκολ, με του «πράσινους» να παίζουν με παίκτη παραπάνω για μια ώρα αγώνα. Εκείνη η αναμέτρηση ανέδειξε το πόσο δύσκολο είναι να «ξεκλειδωθεί» η άμυνα της Πλζεν, ειδικά όταν βρίσκει ρυθμό και κλείνει σωστά τους χώρους.