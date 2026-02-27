Απίστευτο: Η Βικτόρια Πλζεν αποκλείστηκε από την Ευρώπη χωρίς ήττα

Η Βικτόρια Πλζεν ολοκλήρωσε την πορεία της στο Europa League με έναν τρόπο που σπάνια συναντάται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η τσεχική ομάδα αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό στη διαδικασία των πέναλτι, χωρίς όμως να έχει γνωρίσει ήττα σε κανένα από τα παιχνίδια της στη διοργάνωση.



Το εισιτήριο για τους «16» κρίθηκε από τη «ρωσική ρουλέτα», αφού τα δύο ματς των playoffs ολοκληρώθηκαν ισόπαλα. Στο ΟΑΚΑ οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2, ενώ στη ρεβάνς στην Τσεχία το τελικό 1-1 οδήγησε το ζευγάρι στα πέναλτι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος και πήρε την πρόκριση.



Παρά τον αποκλεισμό, η Πλζεν αφήνει θετικό αποτύπωμα στο φετινό Europa League. Στη League Phase τερμάτισε στην 14η θέση, συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς με απολογισμό τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες. Ήταν μάλιστα η μοναδική ομάδα της διοργάνωσης που δεν ηττήθηκε ούτε μία φορά σε κανονική διάρκεια ή παράταση.

FC Viktoria Plzen 🇨🇿 gets eliminated from 🟠 Europa League as the only team without a single defeat in the entire competition.



✅ 3 wins

🤝 7 draws

❌ 0 defeats pic.twitter.com/tvYM1pFafG — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 26, 2026





Συνολικά, η τσεχική ομάδα έδωσε δέκα αγώνες στο Europa League, καταγράφοντας σημαντικά αποτελέσματα απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το διπλό στην έδρα της Ρόμα, η νίκη επί της Μάλμε, αλλά και οι ισοπαλίες με ομάδες όπως η Φενέρμπαχτσε, η Φράιμπουργκ και η Πόρτο.



Έτσι, η Βικτόρια Πλζεν αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά, γνωρίζοντας ότι αποκλείστηκε αήττητη και μόνο στις λεπτομέρειες. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία, αφήνοντας πίσω του μια ομάδα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρή και ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του Europa League.

Τα αποτελέσματα της Πλζεν στη διοργάνωση