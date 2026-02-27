Παναθηναϊκός: Ο «μετρ» των πέναλτι - Τρεις προκρίσεις σε μία τριετία (video)

Η πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι σφράγισε με τον πλέον δραματικό τρόπο το εισιτήριο του Παναθηναϊκού για τους «16» του Europa League, επιβεβαιώνοντας παράλληλα μια σπάνια ευρωπαϊκή επίδοση.

Το «τριφύλλι» έχει εξελιχθεί σε απόλυτο κυρίαρχο της ψυχοφθόρου διαδικασίας, μετρώντας τρεις μεγάλες προκρίσεις την τελευταία τριετία: από το έπος του «Βελοντρόμ» κόντρα στη Μαρσέιγ το 2023, μέχρι τον καλοκαιρινό αποκλεισμό της Σαχτάρ και το πρόσφατο θρίλερ στην Τσεχία.

Παρά τις αντιξοότητες, όπως η αποβολή του Ερνάντεθ στην παράταση, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επέδειξε παροιμιώδη ψυχραιμία, με τον Λαφόν να δηλώνει «παρών» και τον Πάντοβιτς να ευστοχεί στο καθοριστικό τελευταίο πέναλτι. Με εξαίρεση το περσινό θρίλερ στο Άμστερνταμ, ο Παναθηναϊκός αποδεικνύει πως διαθέτει το απαραίτητο «μέταλλο» όταν η πρόκριση κρίνεται από την άσπρη βούλα.