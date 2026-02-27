Θρίλερ με την έδρα του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League: Το πρόβλημα με ΟΑΚΑ και η Λεωφόρος

Η χθεσινή μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι έφερε το «τριφύλλι» στους «16» του Europa League, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε ένα σημαντικό οργανωτικό ζήτημα.

Οι συνεχιζόμενες εργασίες στο ΟΑΚΑ καθιστούν αβέβαιη τη διεξαγωγή της πρώτης αναμέτρησης στις 12 Μαρτίου, θέτοντας σε συναγερμό τους ανθρώπους της ομάδας.

Με το ΟΑΚΑ ουσιαστικά εκτός κάδρου, το βλέμμα στρέφεται αναγκαστικά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ωστόσο, η κατάσταση εκεί είναι εξίσου περίπλοκη, καθώς η ιστορική έδρα της ομάδας δεν πληροί αυτή τη στιγμή τις αυστηρές προδιαγραφές της UEFA για τις προχωρημένες φάσεις των νοκ-άουτ.

Πλέον, ξεκινά ένας αγώνας δρόμου για τις απαραίτητες παρεμβάσεις στο ιστορικό γήπεδο, ώστε η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να μη στερηθεί τη φυσική της έδρα σε αυτό το κρίσιμο ευρωπαϊκό ραντεβού.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θα υποχρεωθεί να αναζητήσει εναλλακτική λύση σε άλλο γήπεδο της επικράτειας.