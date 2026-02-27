Παναθηναϊκός: Στη Λεωφόρο το παιχνίδι των «πράσινων» στους «16» του Europa League

Η χθεσινή μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι έφερε το «τριφύλλι» στους «16» του Europa League, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε ένα σημαντικό οργανωτικό ζήτημα.

Οι συνεχιζόμενες εργασίες στο ΟΑΚΑ καθιστούν αβέβαιη τη διεξαγωγή της πρώτης αναμέτρησης στις 12 Μαρτίου, θέτοντας σε συναγερμό τους ανθρώπους της ομάδας. Όπως φαίνεται, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το πράσινο φως της UEFA και θα δώσει το επόμενο του παιχνίδι στην ιστορική του έδρα, το «Απ. Νικολαΐδης».

Οι άνθρωποι της ομάδας θα προβούν σε βελτιωτικά έργα το επόμενο διάστημα έτσι ώστε να πλησιάσουν τους όρους που έχει θέσει η ομοσπονδία και θα υποδεχτούν μία εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις στο γήπεδο της Λεωφόρου.