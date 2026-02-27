Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Europa League UEFA

Europa League: Αυτή είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16»

Αυτό είναι το επόμενο εμπόδιο του Παναθηναϊκού στην φάση των «16» του Europa League.

ΙΝΤΙΜΕ
ΙΝΤΙΜΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με τον Πάντοβιτς να ευστοχεί στο τελευταίο πέναλτι ο «ατσάλινος» Παναθηναϊκός των 10 παικτών προκρίθηκε στους «16» του Europa League! Το «τριφύλλι» άντεξε ολόκληρη την παράταση παρότι έμεινε με 10 παίκτες (1-1), προσπάθησε να... κλέψει το ματς στον έξτρα χρόνο με τον Πελίστρι και εν τέλει τα κατάφερε στην «αγαπημένη» του διαδικασία των πέναλτι, αποκλείοντας με σκορ 4-3 την Βικτόρια Πλζεν στα playoffs του Europa League

Επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» της διοργάνωσης είναι η Ρεάλ Μπέτις.

Το πρώτο ματς θα γίνει στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στη Σεβίλλη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Europa League UEFA

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader