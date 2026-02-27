Europa League: Αυτή είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16»

Με τον Πάντοβιτς να ευστοχεί στο τελευταίο πέναλτι ο «ατσάλινος» Παναθηναϊκός των 10 παικτών προκρίθηκε στους «16» του Europa League! Το «τριφύλλι» άντεξε ολόκληρη την παράταση παρότι έμεινε με 10 παίκτες (1-1), προσπάθησε να... κλέψει το ματς στον έξτρα χρόνο με τον Πελίστρι και εν τέλει τα κατάφερε στην «αγαπημένη» του διαδικασία των πέναλτι, αποκλείοντας με σκορ 4-3 την Βικτόρια Πλζεν στα playoffs του Europa League.

Επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» της διοργάνωσης είναι η Ρεάλ Μπέτις.



Το πρώτο ματς θα γίνει στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στη Σεβίλλη.

