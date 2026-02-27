Αυτές είναι οι ημέρες και οι ώρες αγώνων για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στην Ευρώπη

Για δεύτερη φορά μέσα στην σεζόν, η ΑΕΚ καλείται να αντιμετωπίσει την Τσέλιε για τον γύρο των «16» του Conference League, ομάδα που βρήκε απέναντί της και στην League Phase της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι η Τσέλιε τερμάτισε στη 13η θέση με επίσης 10 βαθμούς (3-1-2) και γκολ 8-7. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ αποκλείσει του Σλοβένους, τότε θα αντιμετωπίσει είτε τη Ράγιο Βαγιεκάνο - είτε τη Σαμσουνσπόρ!

Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 12 Μαρτίου στο Στάντιον Ντετσέλε με το ματς να ξεκινάει στις 22:00, ενώ η ρεβάνς ακολουθεί μια εβδομάδα μετά στην «Allwyn Arena». Συγκεκριμένα στις 19 Μαρτίου η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Τσέλιε, σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 19:45.

Λόγω της κατάταξης της η Ένωση θα έχει ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια τόσο στους «16», όσο και στους «8» εφόσον προκριθεί.

Οι μέρες και οι ώρες των αγώνων του Παναθηναϊκού με την Μπέτις

Με φόντο τα προημιτελικά του Europa League, ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του την Ρεάλ Μπέτις στη φάση των «16» της διοργάνωσης.



Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Αθήνα, πιθανότατα στην Λεωφόρο μετά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν με το ΟΑΚΑ, ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί στο «La Cartuja», που δεν είναι η φυσική έδρα της Μπέτις, μιας και το «Benito Villamarin», η ιστορική έδρα των Σεβιγιάνων, βρίσκεται υπό καθεστώς ανακαίνισης.



Όπως γνωστοποίησε η UEFA, το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου στην Αθήνα, σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 19:45, ενώ ο επαναληπτικός στην Ισπανία θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου με ώρα έναρξης στις 22:00.