ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0: Μόνη πρώτη με Μουκουντί και... περιμένει το ντέρμπι (vid)

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε ξανά μόνη στην κορυφή της Stoiximan Super League, επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Μουκουντί μόλις στο 5ο λεπτό, δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η Ένωση δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της, είχε όμως τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και κινδύνεψε ελάχιστα. Παράλληλα, έχασε την ευκαιρία να «καθαρίσει» νωρίτερα το παιχνίδι, όταν ο Γιόβιτς αστόχησε από την άσπρη βούλα στο 55’, με τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει το πέναλτι. Έτσι, η ΑΕΚ πήρε ένα αγχωτικό αλλά πολύτιμο τρίποντο που την ανεβάζει στο +3 στη πρώτη θέση, περιμένοντας πλέον το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ.

Το ματς

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η αναμέτρηση για την ΑΕΚ του... τιμωρημένου Νίκολιτς που έβλεπε την προσπάθεια της ομάδας του από τα δημοσιογραφικά θεωρεία. Μόλις στο 5' η Ένωση βρήκε δίχτυα και απλοποίησε πολύ το έργο της. Ο Μάριν έβγαλε μια σέντρα στην περιοχή, ο Βάργκα πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Αναγνωστόπουλου δεν κατάφερε να μπλοκάρει σταθερά και ο Μουκουντί προ κενής εστία έγραψα το 1-0.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με μακρινά σουτ του Ατανάσοφ στο 19’ και στο 20’, με τον Στρακόσα να ελέγχει την πρώτη φάση και τη δεύτερη προσπάθεια να περνά άουτ, ενώ στο 25’ ο γκολκίπερ της ΑΕΚ χρειάστηκε δύσκολη επέμβαση σε απευθείας εκτέλεση κόρνερ του ίδιου παίκτη.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 41’, όταν ο Γιόβιτς πλάσαρε μέσα από την περιοχή αλλά ο Αναγνωστόπουλος έδιωξε με τα πόδια, πριν στη συνέχεια της φάσης χρεωθεί με επιθετικό φάουλ ο Ελίασον. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+4’) ο Πολυχρόνης έδειξε αρχικά πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αναγνωστόπουλου πάνω στον Ελίασον, όμως μετά από εξέταση της φάσης στο VAR πήρε πίσω την απόφαση και έδειξε κίτρινη στον Σουηδό για θέατρο, με την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 1-0.

Η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι στο 55’, όταν ο Κοϊτά έπεσε στην περιοχή μετά από πάτημα του Μασόν και ο Πολυχρόνης έδειξε την άσπρη βούλα, όμως ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε την εκτέλεση του Γιόβιτς, κρατώντας την ΑΕΛ ζωντανή στο ματς.

Στο 72ο λεπτό η ΑΕΛ Novibet απείλησε την εστία της ΑΕΚ. Ο Σαγάλ έδωσε την μπάλα στον Μασόν μέσα στην περιοχή, εκείνος επιχείρησε το γύρισμα, όμως η άμυνα της ΑΕΚ απομάκρυνε προσωρινά. Η φάση συνεχίστηκε, με την μπάλα να φτάνει ξανά στον Σαγάλ, ο οποίος δοκίμασε το σουτ, αλλά η προσπάθειά του πέρασε εκτός εστίας.

Το γκολ του Μουκουντί ήταν αρκετό για την Ένωση, για ένα τρίποντο που την ανεβάζει μόνη πρώτη στην βαθμολογία της Stoiximan Super League, στο +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που παίζουν μεταξύ τους στο Φάληρο (8/3, 21:00).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα (67′ Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (67′ Περέιρα), Ελίασον (79′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (84′ Ζίνι)

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ηλιάδης, Ρόσιτς (70′ Χατζηστραβός), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ (57′ Σουρλής), Ατανάσοφ, Πέρες (57′ Μούργος), Κακουτά (57’Σαγκάλ), Τούπτα (80′ Γκαράτε)